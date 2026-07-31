В NEPLP сообщили, что получили информацию от Службы государственной безопасности (VDD), согласно которой на этих интернет-ресурсах распространяется односторонняя и тенденциозная информация о войне России против Украины, оправдывается российская военная агрессия, легитимизируется принадлежность России оккупированных и аннексированных украинских территорий, формируется информационная и общественная поддержка российских военнослужащих, участвующих в войне против Украины, создается их положительный образ, распространяется дискредитирующая Латвию информация, а также формируется чувство принадлежности и позитивное отношение к России.

По мнению NEPLP и VDD, подобный контент может негативно повлиять на сплоченность латвийского общества, межэтнические отношения, систему ценностей, принадлежность жителей Латвии к единому информационному пространству, а также на солидарность и поддержку Латвией независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.