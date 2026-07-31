Да, теперь по приказу министра внутренних дел будут проводить проверку, чтобы выяснить, у кого в полиции проблемы с алкоголем, ведь младший инспектор находился в таком сильном алкогольном опьянении, что вообще не помнит произошедшего. И что? Нечего здесь выяснять: количество пьяниц в полиции прямо пропорционально проценту пьяниц в латвийском обществе. Однако, как и в случае с Силниеком, о котором в полиции отзываются хорошо, вряд ли будет установлено, что кто-то находился на службе в состоянии сильного алкогольного опьянения. Если и было, то его уже давно уволили.

Более того — у министра внутренних дел хватило смелости гонять мигрантов и требовать от полицейских общаться между собой только на латышском (кто же это проверяет?), но смелости отстранить руководство Государственной полиции (или хотя бы непосредственных начальников Силниека) после этого инцидента у него нет.

Ведь для министра в данном случае внутреннее братство и лояльность в полицейской системе оказались важнее ожиданий общества. Обществу придётся привыкнуть, и фактически уже пришлось привыкнуть, что в полиции «чёрных овец» по определению быть не может, а начальники не отвечают за подчинённых, точнее — отвечают только в тех случаях, когда те заслужили похвалу, а – когда совершают преступления – «ну, это не наше дело…».