По его словам, этот случай продолжает прежнюю риторику Ратниекса в отношении русскоязычных жителей и русского языка в Риге. «Меняются только объекты нападок. Не меняется политический метод — найти удобную группу, объявить её чужой и использовать это для предвыборной мобилизации», — считает депутат. Рассмотрение ситуации комиссией по этике Козлов назвал фарсом. Комиссия состоит из представителей коалиции, которым теперь предстоит оценивать собственного партнёра.

При этом именно фракция «Стабильность!» предлагала включить в её состав Николая Кабанова, но получила агрессивный отказ по надуманным причинам. «Сначала в комиссию не допускают человека, способного задавать неудобные вопросы, а затем коалиция собирается судить сама себя. Если Ратниексу в очередной раз просто погрозят пальцем, станет ясно: в Рижской думе существует этика для оппозиции и прикрытие для своих», — заключил Андрей Козлов.