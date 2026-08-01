Водитель Volkswagen Марис, чей автомобиль в результате столкновения снёс часть ограждения на обочине дороги, утверждает, что во всём виновата женщина, которая была за рулём Nissan: «Мы ехали, и она пошла в ту сторону и зажала меня. Там я, чтобы не наехать, рванул вверх. Всё».
Управлявшая Nissan Наталия категорически не согласна с такой версией: «Вообще-то я уже 30 лет за рулём. Я езжу осторожно. Я остановилась, чтобы повернуть налево. И ждала, когда машины проедут мимо, чтобы для меня освободился поворот. Я стояла, чтобы дождаться, когда будет возможность повернуть, и внезапно в меня врезались»..
Ни один из водителей не получил никаких травм, вот только нервы оказались изрядно попорчены. Так они и стояли некоторое время, тыча пальцем друг в друга, пока не прибыла полиция. Сотрудники полиции попросили водителей предъявить удостоверения, но тут-то и выяснилось, что у Мариса с этим есть определённые трудности. Между водителем Volkswagen и полицейским произошёл следующий диалог:
— Как это вы так ездите без?
— Десять лет уже езжу.
— А, если много лет, значит, можно? Будет штраф. Как вы можете ездить, если у вас нет прав?
— Я виноват, да.
— Я его останавливал уже раньше из-за прав. Я вас помню. Два месяца назад. Хулиган вы, Марис!
Журналисту Degpunktā Марис сообщил, что на тот момент, когда он сдавал на права, у него был непогашенный штраф, который он не мог в то время оплатить.
Как оказалось, штрафовали Мариса много раз, часть этих штрафов он оплатил, но некоторые до сих пор на нём «висят». Возможно, это была его последняя поездка на Volkswagen, поскольку Госполиция будет решать, конфисковать ли у Мариса аварийный автомобиль.
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