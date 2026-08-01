Управлявшая Nissan Наталия категорически не согласна с такой версией: «Вообще-то я уже 30 лет за рулём. Я езжу осторожно. Я остановилась, чтобы повернуть налево. И ждала, когда машины проедут мимо, чтобы для меня освободился поворот. Я стояла, чтобы дождаться, когда будет возможность повернуть, и внезапно в меня врезались»..

Ни один из водителей не получил никаких травм, вот только нервы оказались изрядно попорчены. Так они и стояли некоторое время, тыча пальцем друг в друга, пока не прибыла полиция. Сотрудники полиции попросили водителей предъявить удостоверения, но тут-то и выяснилось, что у Мариса с этим есть определённые трудности. Между водителем Volkswagen и полицейским произошёл следующий диалог: