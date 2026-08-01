В смысле нарядности и благоустройства Рижское Взморье, в сравнении с европейскими пляжами, конечно, очаровательная простушка в ситцевом платье и босиком рядом с модницами, одетыми у Пакэна.

Модницы, как известно, отнюдь не всегда бывают красавицами. Иногда они попросту рожи. Легендарный Довилль, где в сезоне каждый второй американский миллионер и каждый третий магараджа или мировая знаменитость, построен на болоте и не имеет ни одного дерева. Но Пакэн делает чудеса — выйдя из его ателье, уродка кажется красавицей. Низкий болотистый берег в длину всего пляжа и на треть километра в ширину покрыт восхитительным цветником. Отель «Normandie», где номер в сутки стоит от 300 франков и где живет добрая половина приезжих, восхитительно расположен над этим цветочным раем, и белое казино так просто, элегантно, так очаровательно, что вовсе не жалко заплатить 25 франков за голую чашку чая из удовольствия посидеть в его всегда прохладной зале, слушая удивительный джаз.

Но если убрать «туалет» — цветники, отели, казино, блестящую толпу, скачки, принца Уэлльского — что останется? Болотистый, голый берег, голый горизонт и скверный дождливый климат. Рижский штранд и где-нибудь во втором Ассерне прелестен, о том, чем бы он мог стать, можно только вздохнуть. Но для того, чтобы заводить цветники и казино из белого мрамора, надо сначала привлечь англичан и американцев. Дело нелегкое, но и не невозможное. Кто знает, может быть со временем штранд будет мировым курортом?