С 19 до 23 часов во многих местах в Латвии ожидается гроза с сильными ливнями, местами — с резкими порывами ветра до 15-16 м/с.
В восточных районах Латвии гроза будет сопровождаться особенно сильными проливными дождями, возможно выпадение крупного града.
В центральной части страны, включая Ригу, объявлено жёлтое предупреждение, а на востоке — оранжевое.
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