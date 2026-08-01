— Эту ситуацию никогда не поймут те, кто непосредственно с ней не связан. Конечно, это большая ответственность родителей, но мало кто задумывается о родителях. И это уже ответственность системы и общества тоже.

— Маленькому брату моей бывшей подруги некоторое время назад тоже предлагали в школе торговать, потому что якобы таких маленьких не привлекают к уголовной ответственности и можно смело этим торговать, никаких неприятностей не будет. Но теперь и без того наркотики среди ночи можно достать быстрее, чем дождаться доставку пиццы.

— Такое ощущение, что не дано распоряжение решать эту проблему. И ни один чиновник никогда не возьмёт на себя ответственность без указания сверху. Был рэкет. Была вседозволенность. Было дано распоряжение — и результаты появились очень быстро.