«В эти выходные (т.е., в прошлые — Ред.) мне представилась возможность познакомиться с компанией детей и подростков от 8 до 14 лет, которая распространяет всё, что возможно. Один-другой уже употребляет [наркотики]. С уверенностью могу сказать, что ни один из них осенью в школу не вернётся. С такой же сильной уверенностью могу сказать, что те, кто уже употребляет, через некоторое время из-за долгов станут денежными мулами, отдадут свою идентичность или попадут в проституцию. Сурово, но такова, увы, реальность», — пишет он.
Его пост вызвал шок, удивление и возмущение среди пользователей сети:
— 8-летние тоже же употребляют? Я, видимо, живу в своём розовом пузыре, где такие малыши ещё с куклами и машинками играют.
— Эту ситуацию никогда не поймут те, кто непосредственно с ней не связан. Конечно, это большая ответственность родителей, но мало кто задумывается о родителях. И это уже ответственность системы и общества тоже.
— Маленькому брату моей бывшей подруги некоторое время назад тоже предлагали в школе торговать, потому что якобы таких маленьких не привлекают к уголовной ответственности и можно смело этим торговать, никаких неприятностей не будет. Но теперь и без того наркотики среди ночи можно достать быстрее, чем дождаться доставку пиццы.
— Такое ощущение, что не дано распоряжение решать эту проблему. И ни один чиновник никогда не возьмёт на себя ответственность без указания сверху. Был рэкет. Была вседозволенность. Было дано распоряжение — и результаты появились очень быстро.
— Вопрос: родители этого не видят, что ли? Или не в состоянии контролировать? Или сами уже спились?
— Восемь лет! Восемь! В голове не укладывается.
— Родителей у этих детей нет?
— Минблаг и Минобрнауки в курсе? Каков ваш план действий? Андрис Кулбергс, поднажмите!
(Иллюстративное фото.)
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