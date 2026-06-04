Операцию организовало Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления Государственной полиции в сотрудничестве батальоном специального назначения.

3 июня были задержаны трое мужчин 1975, 1999 и 1977 годов рождения, а 4 июня - еще один человек, входивший в преступную группу, занимавшуюся незаконным оборотом наркотических веществ.

В ходе обыска полиция изъяла 835 саженцев марихуаны, около 24 килограммов высушенной марихуаны и специализированное оборудование для ее выращивания. Кроме того, было изъято 13 единиц огнестрельного оружия, около 100 его составных частей и наличные деньги - 3145 евро, на которые будет наложен арест.

Государственная полиция начала уголовный процесс и планирует просить суд применить к двум задержанным меру пресечения, связанную с лишением свободы.

За преступления предусмотрено наказание по двум статьям Уголовного закона - за незаконное выращивание растений и за незаконное изготовление, хранение и перевозку наркотических веществ в группе лиц в крупном размере.