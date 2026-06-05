Не увидят — будут штрафовать? Вступает в силу новый порядок контроля парковочных разрешений

Поправки к Закону о дорожном движении были приняты 14 мая. Они предусматривают возвращение к прежнему порядку, согласно которому разрешение или пропуск должны быть размещены в автомобиле на видном месте и легко читаться снаружи.

После вступления изменений в силу больше не потребуется вести и передавать в Рижскую муниципальную полицию списки регистрационных номеров автомобилей, имеющих право на парковку по специальным разрешениям.

В полиции поясняют, что в дальнейшем при получении информации о транспортном средстве, в салоне которого не будет размещён хорошо видимый пропуск, сотрудники будут выезжать на место и проверять фактические обстоятельства.

В муниципальной полиции призывают владельцев транспортных средств заранее убедиться, что действующие разрешения размещены в автомобиле в соответствии с новыми требованиями.