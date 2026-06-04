Кирсонс рассказал, что его родителей при советской власти выслали в Сибирь. И сам он родился там.

"Я очень горжусь моим отцом. Его с мамой выслали в Сибирь и у них был повод ненавидеть русских. Но отец мне всегда говорил, он был предприниматель, он говорил, что с русскими надо дружить, надо их понять", - рассказывает Кирсонс.

По его словам, его отец всегда ссылался на то, что у русского человека есть честь. И рассказывал, что именно поэтому строил бизнес с русскими.

"Сын, могу тебе сказать, что русский человек за честь стрелялся, у него есть честь, он не может обманывать", - говорит Кирсонс, отмечая при этом что современные русские люди уже далеко ушли от царских понятий чести.

"Отец мне всегда говорил, есть человек и есть национальность. Но на первом месте человек. И вот я хочу сказать, что мы немножко политизировали этот вопрос, в связи с тем, что нас высылали, наш народ сильно пострадал. И вот, когда пришёл русский солдат, опять у нас страна, опять мы подняли флаги. И я боюсь, что если бы он опять пришёл, мы сейчас говорим, да у нас свобода, но никто не поднял вопроса о том, что наша граница - она никогда не поменяется. Мы можем поменять политические взгляды, можем себя поменять, но вот этого никак не поменяем. Ну вот никак", - говорит Кирсонс.

На его взгляд, латышам следует поднять уровень осознания нации, свою самооценку.

"Почему говорят, что в Швейцарии лучше? Мы - лучше. Если так будем думать, мы и сделаем её", - считает Кирсонс.

Он отметил, что не позволил своему сыну переехать в Испанию, вслед за девушкой.

"Я сказал ему - ты мужик или не мужик? Только в Латвии. А иначе мы тут все разбежимся и через 200 лет, что здесь будет?", - размышляет Кирсонс.