Он подчеркнул, что для защиты государственной безопасности и здоровья сотрудников Государственная пограничная охрана имеет право применять силу в случае необходимости. При дальнейшем усилении миграционного давления власти готовы привлечь дополнительные силы Национальных вооруженных сил.
По словам Домбравы, только в мае латвийские пограничники предотвратили около 2500 попыток незаконного пересечения границы.
Šogad Latvija piedzīvo arvien pieaugošu migrācijas spiedienu uz valsts ārējām robežām. Maijā vien no nelikumīgas robežas šķērsošanas ir atturēti aptuveni 2500 migranti. Apmeklēju Valsts robežsardzes nodaļu Silenē, kas pēdējās nedēļās saskaras ar vieniem no intensīvākajiem… pic.twitter.com/pUxUFaQbJ7— Jānis Dombrava (@janisdombrava) June 2, 2026