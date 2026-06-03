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«Мы тебя посадим!» Ланге угрожали на автобусной остановке (4)

Редакция PRESS 3 июня, 2026 09:12

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Twitter/X

Идейная вдохновительница движения дерусификации #AtkrieviskoLatviju, депутат Рижской думы от Нацблока Лиана Ланга решила с места работы уехать на городском автобусе.

Ланга вышла из Здания рижской думы и села ждать автобус на скамеечку на улице Гриециниеку.

"Мимо прошла компания из трёх слегка подвыпивших «орков» — двое мужчин и женщина. Они узнали меня, и проходя мимо женщина сказала: «Мы тебя посадим!»", - пишет Ланга на своей странице в Твиттере/X, сопроводив публикацию рядом смеющихся смайликов.

За последние годы Лиана Ланга стала участницей ряда судебных конфликтов, связанных с её публичными высказываниями и кампанией по «дерусификации» Латвии. Наиболее громким стал иск предпринимателя Евгения Гомберга о защите чести и достоинства после публикации Ланги, в которой она связала его с КГБ. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, обязав Лангу опровергнуть ряд утверждений и выплатить компенсацию. Кроме того, журналистка Наталья Абола выиграла суд против Ланги по делу о защите чести и достоинства из-за публикации, в которой использовалось выражение «аболоподобные». После вынесения решения Абола заявила о намерении его обжаловать как слишком мягкое и публично обсуждала возможность коллективного иска со стороны людей, которых могли затронуть подобные высказывания Ланги.

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