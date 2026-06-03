Ланга вышла из Здания рижской думы и села ждать автобус на скамеечку на улице Гриециниеку.

"Мимо прошла компания из трёх слегка подвыпивших «орков» — двое мужчин и женщина. Они узнали меня, и проходя мимо женщина сказала: «Мы тебя посадим!»", - пишет Ланга на своей странице в Твиттере/X, сопроводив публикацию рядом смеющихся смайликов.

Šodien devos no Rīgas domes uz mājām, sēdēju Grēcinieku ielas autobusa pieturā uz soliņa. Garām gāja 3 viegli iesvilpušu orku kompānija - divi vīrieši un viena sieviete. Atpazina mani un garāmejot женщина teica - "Мы тебя посадим.!" pic.twitter.com/cWxBa3WjHM — Liāna Langa (@liana_langa) June 1, 2026

За последние годы Лиана Ланга стала участницей ряда судебных конфликтов, связанных с её публичными высказываниями и кампанией по «дерусификации» Латвии. Наиболее громким стал иск предпринимателя Евгения Гомберга о защите чести и достоинства после публикации Ланги, в которой она связала его с КГБ. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, обязав Лангу опровергнуть ряд утверждений и выплатить компенсацию. Кроме того, журналистка Наталья Абола выиграла суд против Ланги по делу о защите чести и достоинства из-за публикации, в которой использовалось выражение «аболоподобные». После вынесения решения Абола заявила о намерении его обжаловать как слишком мягкое и публично обсуждала возможность коллективного иска со стороны людей, которых могли затронуть подобные высказывания Ланги.