США обсуждают размещение ядерного оружия в Польше и Балтии: The Financial Times

Страны на восточном фланге НАТО - в том числе Польша и ряд прибалтийских государств - выражают интерес к размещению американских самолетов двойного назначения (DCA), способных наносить ядерные удары. Польские официальные лица публично заявляли о желании принять ядерное оружие: бывший президент страны Анджей Дуда призывал распространить инициативу DCA на польскую территорию, а в этом году Варшава присоединилась к французской инициативе по изучению возможности временного размещения части ядерного потенциала Франции в союзных европейских странах.

По словам одного из источников FT, союзники, чьи границы ближе всего к России, проявляют наибольший интерес. Вторжение России в Украину и неоднократные заявления президента Владимира Путина о ядерных возможностях Кремля подстегнули этот интерес, добавил собеседник газеты.

Как работает ядерное разделение

В настоящее время в программе совместного использования ядерного оружия НАТО (Nuclear Sharing) участвуют Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Турция и Великобритания - они принимают американские самолеты DCA и размещенные на передовых позициях ядерные бомбы. Оружие находится под охраной американских военных, а право на его применение остается исключительно за Вашингтоном.

Национальные авиагруппы союзников, оснащенные истребителями F-35, F-15 и Tornado, проходят подготовку для участия в учениях и боевых миссиях по демонстрации ядерного потенциала. Программа была разработана в годы холодной войны: НАТО характеризует ее как возможность для неядерных союзников участвовать в формировании ядерной политики альянса, не приобретая собственного оружия.

Контекст и позиция НАТО

Один из источников FT в то же время отметил, что решения о расширении размещения американского ядерного оружия в Европе в ближайшее время не ожидается. Шаги администрации президента США Дональда Трампа по отмене запланированных поставок ключевых вооружений в Европу и выводу войск - в рамках переориентации на Азию и другие регионы - встревожили ряд союзников по НАТО, опасающихся образования брешей в обороне континента.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил после встречи министров иностранных дел альянса в прошлом месяце, что существует "общее понимание: даже по мере того, как США будут разворачиваться к другим театрам военных действий, общее сдерживание и оборона в Европе должны оставаться на прежнем уровне". "Позвольте быть предельно ясным: если кто-то окажется настолько безрассудным, чтобы напасть на нас, ответ будет сокрушительным", - подчеркнул Рютте.

В соглашении между Россией и НАТО от 1997 года закреплено, что у Североатлантического альянса нет "намерений, планов или причин для развертывания ядерного оружия на территории новых стран-членов". При этом власти Польши, вступившей в НАТО в 1999 году, неоднократно говорили, что готовы разместить американское ядерное оружие на польской территории.