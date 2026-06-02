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Вступление Украины в ЕС отвечает интересам безопасности Латвии: Ринкевич

Редакция PRESS 2 июня, 2026 15:27

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) отвечает интересам безопасности Латвии и всей Европы, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич во время встречи с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, которая находится с визитом в Риге.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе встречи обсуждались двусторонние отношения, интеграция Украины в ЕС, поддержка Украины и военное сотрудничество, в том числе для уменьшения угроз, создаваемых беспилотными летательными аппаратами в воздушном пространстве Латвии.

В ходе беседы Ринкевич выразил поддержку интеграции Украины в ЕС и скорейшему началу переговоров о вступлении. Он подчеркнул, что с учетом оборонных возможностей Украины ее евроинтеграция отвечает интересам безопасности Латвии и всей Европы.

"Мы ценим решимость Украины и проделанную работу по реализации реформ, несмотря на постоянные военные атаки со стороны России. В то же время решающее значение имеет результативное продолжение реформ, особенно в области верховенства права", - заявил президент.

Ринкевич подтвердил, что Латвия продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине и планируется углубить сотрудничество между Латвией и Украиной в оборонной сфере. Он отметил, что произведенное в Украине вооружение и беспилотные летательные аппараты проверены и зарекомендовали себя на поле боя.

"В интересах Латвии - углублять сотрудничество с Украиной в оборонной сфере, перенимая ее опыт в развитии оборонной промышленности и ее интеграции с вооруженными силами, а также налаживая сотрудничество между оборонной промышленностью обеих стран", - сказал президент, подчеркнув, что Латвия продолжит оказывать поддержку и энергетическому сектору Украины.

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