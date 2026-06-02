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Голова разболелась даже через экран: жители Вецмилгрависа устали от ночного шума

Редакция PRESS 2 июня, 2026 20:21

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LETA

Жители рижского микрорайона Вецмилгравис вновь поднимают вопрос о ночном шуме, который, по их словам, мешает людям отдыхать и спать. В одной из публикаций в Facebook местная жительница призвала соседей объединиться и подать коллективную жалобу на предприятие, работа которого, как утверждается, сопровождается постоянным шумом в ночное время.

«Впереди лето, окна будут открыты, а пока мы молчим, ничего не изменится», — пишет женщина.

"Блин шум реально занудный, у меня даже через телефон голова разболелась", - отметили в комментариях.

"Ужасный низкочастотный звук", - писали люди.

Автор видео сообщила, что снимала с закрытым окном, то есть шум ещё приглушён.

Она также отмечает, что помимо шума жителей беспокоят запахи и пыль, оседающая на окнах, подоконниках и стенах домов.

Автор публикации подчёркивает, что выросла в Вецмилгрависе и хорошо знает специфику портового района, однако считает, что нынешний уровень ночного шума существенно отличается от того, что было раньше.

По словам автора публикации, проблема существует уже давно, однако до сих пор не решена. Женщина рассказала, что зафиксировала шум на видео около часа ночи, хотя он был и до, и после этого момента.

Она отмечает, что уже направила обращение в Государственную службу окружающей среды (Valsts vides dienests, VVD) и даже получила ответ с разъяснением дальнейших действий.

В ответе Оперативного координационного центра Государственной службы окружающей среды жителям рекомендовали обращаться непосредственно в Инспекцию здравоохранения (Veselības inspekcija).

В ведомстве пояснили, что жалобы на беспокоящий шум, возникающий в результате хозяйственной деятельности предприятий, работы оборудования (вентиляции, холодильных установок, компрессоров, лифтов) или транспортного движения, необходимо направлять на электронную почту Инспекции здравоохранения — vi@vi.gov.lv.

В обращении рекомендуется подробно описать ситуацию и указать контактные данные заявителя. После оценки обстоятельств специалисты примут решение о необходимости проведения замеров шума. Измерения проводятся по конкретному адресу, как правило, в жилых помещениях при закрытых окнах в соответствии с действующими стандартами.

Жители района уже обсуждают возможность подготовки коллективного обращения, рассчитывая, что совместная жалоба поможет привлечь внимание ответственных служб к проблеме ночного шума в Вецмилгрависе.

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