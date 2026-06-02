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«Где эти две стены?» Латвийцы требуют реальных инструкций на случай воздушной тревоги

Редакция PRESS 2 июня, 2026 10:57

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии всё чаще говорят об инцидентах с дронами и угрозах в воздушном пространстве, но многие жители до сих пор не понимают, что именно нужно делать в случае опасности. На этом фоне широкую дискуссию в соцсетях вызвала запись женщины в Threads о ситуации на работе.

Лива написала, что приехала на работу в Ригу, где руководительница попросила её подписать документ о том, что она знает, как действовать в случае нападения. Однако на практические вопросы ответа не оказалось.

«Что именно мне надо делать? Куда мне бежать с детьми? Где в учреждении эти две стены, у которых мне нужно стоять с детьми?» - написала женщина.

По её словам, руководительница лишь посмеялась и объяснила, что департамент прислал один листок бумаги, с которым нужно ознакомиться.

«Идёт пятый год войны, дроны всё чаще начинают пересекать границу Латвии, а никаких обучений, осмотра помещений. Ничего! Один листок бумаги», - возмутилась Лива.

Она считает, что на рабочих местах нужны не формальные подписи, а нормальная подготовка. По её мнению, сотрудникам следовало бы проводить и серьёзные курсы первой помощи, особенно с учётом возможных ранений в кризисных ситуациях.

«Разве сейчас всем на работе не нужно проводить хотя бы трёхдневные курсы первой помощи, где учили бы, как действовать при тяжёлых ранениях? Большинство из нас проходили первую помощь в автошколе и давно всё забыли. Это просто кажется смешным и совершенно неправильным», - написала она.

Пост вызвал активное обсуждение. Многие пользователи согласились, что проблема не только в самих инструкциях, а в том, что людям практически не объясняют, как действовать в реальной кризисной ситуации. Бумага есть, подпись есть, а понимания, куда идти и что делать, нет.

Одна из пользовательниц, Мара, отметила, что именно руководитель учреждения должен на практике показать сотрудникам безопасные места.

«Никто, кроме руководителя учреждения, не может на практике показать, что делать и где искать эти две стены. Если руководитель учреждения этого не может, значит, пора писать заявление об уходе», - написала она.

Рихард тоже раскритиковал такой подход. По его словам, проблема в руководителях, которые требуют подписи, но не организуют реальную подготовку.

«Она не организует ничего реального, а смеётся и просто требует подпись без содержания», - отметил он.

Ещё одна участница дискуссии написала, что руководительница должна была либо сама выяснить порядок действий, либо взять инициативу и объяснить людям, что делать.

Но часть комментаторов считает, что проблема гораздо шире и не сводится к одной руководительнице. Рамона указала, что ответственность должны нести те, кто отвечает за оборонное планирование и безопасность.

«Тут виновата не руководительница. Мы все в одной лодке. Ответственность должны взять на себя те, кто требовал и получил оборонный бюджет. Где планы действий? Где убежища?» - написала она.

Тем временем Кризисный центр управления ранее сообщил, что после нескольких инцидентов с беспилотниками в восточном приграничье Латвии разработаны специальные рекомендации по действиям во время угрозы в воздушном пространстве.

Эти рекомендации предусматривают, что государственные и муниципальные учреждения, а также ряд предприятий и организаций должны подготовить конкретные планы действий на случай чрезвычайных ситуаций.

В таких планах должно быть ясно указано, как будут оповещать сотрудников, где находятся самые безопасные места, как организовать работу во время угрозы и как действовать после получения предупреждения через сотовое вещание.

Один из ключевых пунктов - так называемый принцип двух стен. Он означает, что человек должен находиться в помещении, которое отделяют от внешней среды как минимум две стены. Это снижает риск от осколков и ударной волны при взрыве.

Кризисный центр управления также напоминает: во время угрозы нужно избегать открытых мест, искать укрытие и ни в коем случае не приближаться к упавшим объектам или обломкам дронов. Такие предметы могут быть опасны даже после падения.

Национальные вооружённые силы ввели два уровня предупреждений через сотовое вещание. Жёлтый уровень означает возможную угрозу. Оранжевый уровень требует немедленных действий от жителей.

Однако дискуссия в соцсетях показывает, что официальных рекомендаций на бумаге недостаточно. Людям нужны практические объяснения: где именно безопасное место в их здании, кто отвечает за эвакуацию, как действовать с детьми, что делать после сигнала и кто должен давать команды на месте.

Иначе система превращается в бюрократическую имитацию безопасности: человек подписывает документ о том, что всё понял, хотя на самом деле ему не показали даже главное - куда идти, если тревога перестанет быть учебной.

   

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