"Во время хоккейного чемпионата в перерывах между матчами Канады и Финляндии на LTV7 транслировалась самореклама, в которой Латвийские общественные СМИ занимались внешнеполитической агитацией, утверждая, что неважно, на каком языке обращаются к меньшинствам, а важно лишь то, что говорится.

Считаю, что это находится в прямом противоречии с недавно принятым решением Конституционного суда о том, что русский язык является самодостаточным и у Латвийского общественного СМИ нет обязанности создавать контент на русском языке. Меньшинства используются как прикрытие для создания контента на русском языке.

Контент на языках латвийских меньшинств минимален, доминирует контент на русском, сообщения транслируются на русском языке. Борьба за сохранение рабочих мест в русской редакции LSM не должна вестись в форме агитации за деньги налогоплательщиков.

К SEPLP не обращаюсь, считаю, что это было бы бессмысленно. Это институт, который прикрывает действия Латвийского общественного медиа, направленные против Конституции. Ответы омбудсмена, предоставленные до сих пор на многих страницах, напоминают софистику и не говорят по сути.

Призываю Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) действовать: помочь защищать и соблюдать Конституцию, прекратить противоправную политическую агитацию в Латвийском общественном медиа! LSM не является ни политической партией, ни судебной властью, которая решает, какой порядок в Латвии. Недопустимо, чтобы Латвийский общественный медиа пытался влиять и формировать общественное мнение, что противоречит решению Конституционного суда и Конституции", - пишет Журавлевс.