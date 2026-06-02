Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Июня Завтра: Ainars, Uva, Zigfrids
Доступность

Прикрываются нацменьшинствами, а сами любят русский язык! Нацактивист обнаружил ужасное (4)

Редакция PRESS 2 июня, 2026 09:08

Выбор редакции 4 комментариев

LETA

Консерватор и националист, член правления общества “Austošā Saule Latvijai” Матисс Журавлевс на страницах pietiek.com заявил, что Общественные СМИ (LSM) используют нацменьшинства в качестве прикрытия для создания контента на русском языке. Заявление о своих предположениях Журавлевс отправил в NEPLP (Совет по электронным СМИ).

"Во время хоккейного чемпионата в перерывах между матчами Канады и Финляндии на LTV7 транслировалась самореклама, в которой Латвийские общественные СМИ занимались внешнеполитической агитацией, утверждая, что неважно, на каком языке обращаются к меньшинствам, а важно лишь то, что говорится.

Считаю, что это находится в прямом противоречии с недавно принятым решением Конституционного суда о том, что русский язык является самодостаточным и у Латвийского общественного СМИ нет обязанности создавать контент на русском языке. Меньшинства используются как прикрытие для создания контента на русском языке.

Контент на языках латвийских меньшинств минимален, доминирует контент на русском, сообщения транслируются на русском языке. Борьба за сохранение рабочих мест в русской редакции LSM не должна вестись в форме агитации за деньги налогоплательщиков.

К SEPLP не обращаюсь, считаю, что это было бы бессмысленно. Это институт, который прикрывает действия Латвийского общественного медиа, направленные против Конституции. Ответы омбудсмена, предоставленные до сих пор на многих страницах, напоминают софистику и не говорят по сути.

Призываю Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) действовать: помочь защищать и соблюдать Конституцию, прекратить противоправную политическую агитацию в Латвийском общественном медиа! LSM не является ни политической партией, ни судебной властью, которая решает, какой порядок в Латвии. Недопустимо, чтобы Латвийский общественный медиа пытался влиять и формировать общественное мнение, что противоречит решению Конституционного суда и Конституции", - пишет Журавлевс.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (4)
Комментарии (4)

Главные новости

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии
Важно

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд
Важно

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом
Важно

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом (4)

Важно 18:08

Важно 4 комментариев

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Читать
Загрузка

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд (4)

Важно 17:33

Важно 4 комментариев

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

Читать

Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки (4)

Всюду жизнь 17:17

Всюду жизнь 4 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Читать

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии (4)

Важно 16:42

Важно 4 комментариев

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Читать

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку (4)

Важно 16:11

Важно 4 комментариев

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

Читать

Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников (4)

Мир 14:51

Мир 4 комментариев

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

Читать

“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО) (4)

Важно 14:37

Важно 4 комментариев

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

Читать