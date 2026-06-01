По словам Домбравы, 30 мая была задержана виновная персона. Начат уголовный процесс о умышленном причинении тяжких телесных повреждений.

Поводом для реакции стало видео очевидца, опубликованное в X. На кадрах видно, как на улице дерутся русскоязычные мужчины, а окружающие пытаются остановить конфликт. Один из участников после ударов по голове падает на землю с окровавленным лицом и теряет сознание.

Курортный праздник в Юрмале проходил в минувшие выходные и был посвящён открытию летнего сезона. В городе состоялись разные мероприятия и выступления музыкантов, однако праздник оказался омрачён уличным насилием и уголовным делом.