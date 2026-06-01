«Latvenergo» не поняло, зачем мэр Риги придумал рост цен на тепло

В компании подчёркивают, что работают в рыночных условиях, а изменения тарифа зависят от текущей цены природного газа. Прогнозировать её заранее, по версии предприятия, невозможно.

«Latvenergo» регулярно публикует данные о тарифах на теплоэнергию. В компании также отмечают, что в летний период её тариф не является определяющей частью конечного тарифа SIA «Rīgas siltums» для жителей.

По данным предприятия, цены на природный газ в последние месяцы выросли, поэтому тарифы на тепло, произведённое из газа, изменились в мае. Однако в июне тарифы AS «Latvenergo» на теплоэнергию не менялись.

Компания также указывает на публичные данные о закупках SIA «Rīgas siltums». Согласно им, предприятие сейчас покупает значительный объём теплоэнергии на рынке, в том числе остаточное тепло, по средней цене около 30 евро за МВт·ч.

На этом основании «Latvenergo» заявляет, что нет причин утверждать о якобы запланированном повышении тарифа на теплоэнергию.