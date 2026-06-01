Рижанам предлагают заменить старые лифты. Сколько это стоит?

Компания уже ведёт переговоры с европейскими производителями современных лифтов. Замену предлагают Kone, Schindler, Metron, Otis и MP Lifts. По словам Озолиньша, эти компании могут устанавливать новые лифты в старые шахты, что особенно важно для многоэтажек советской застройки.

Первый такой проект уже реализован в Пурвциемсе, на Варавикснес гатве. Новый лифт установили при поддержке программы Altum. Сейчас в программе участвуют ещё около 15 домов, а всего планируется заменить примерно 30 лифтов.

Новые лифты, как отмечает RNP, тише, экономичнее, современнее и реже ломаются. Ещё один важный плюс - при установке можно расширить вход, чтобы в лифт могли заехать детская или инвалидная коляска. В старых советских лифтах это часто невозможно.

Стоимость замены одного стандартного лифта составляет около 50 000-60 000 евро. Программа Altum покрывает только часть расходов - до 40%. Остальную сумму владельцы квартир могут оплатить через кредит или воспользоваться рассрочкой, которую предлагают производители лифтов.

"Мы считаем, что в долгосрочной перспективе это лучше, чем постоянно латать старые лифты, произведённые в Белоруссии. Сейчас есть проблема и с деталями - многие блоки управления и компоненты уже нельзя нормально приобрести", - заявил Озолиньш.

По его словам, иногда отдельно заменить нужную деталь уже нельзя - приходится менять весь блок управления. Одна такая операция для старого лифта может стоить около 10 000 евро. В таких случаях новый лифт становится не роскошью, а способом перестать бесконечно кормить ремонтную яму.

RNP также регулярно проверяет лифты и утверждает, что ремонт не проводится только после внезапной поломки. Предприятие полностью принадлежит Рижской думе. В 2025 году его оборот составил 82,94 миллиона евро, прибыль - 3,1 миллиона евро.