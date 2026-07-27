Производство было полностью приспособлено для проживания сотрудников на месте. В помещениях оборудовали кухню, спальные места, душевые, санузлы и возможность стирки белья, а также создали запасы продуктов. По данным полиции, работавшие там граждане Белоруссии находились в полной изоляции от внешнего мира.

Семнадцати из 18 задержанных суд избрал меру пресечения в виде ареста, одной — залог.

Во время обысков на фабрике, на складе и в грузовом автомобиле изъяли большое количество сырья и готовой продукции: табак, фильтры, бумагу, фольгу, плёнку, клей, а также заготовки для пачек и блоков. Всего изъято более 4000 коробок с материалами, 58 паллет упаковочных материалов, свыше 60 тонн табака и около 2,4 миллиона уже произведённых сигарет.