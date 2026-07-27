Операция проведена в тесном сотрудничестве с прокуратурой Курземского судебного округа. Несмотря на меры конспирации преступной группы, следователям удалось остановить производство прямо во время работы и задержать всех причастных. В ходе операции провели 11 обысков и задержали 18 человек.
На фабрике были установлены две линии по производству сигарет, две линии упаковки пачек и две машины для упаковки блоков. Также там находилось оборудование для измельчения и сушки табачных листьев, что обеспечивало полный производственный цикл. По предварительным оценкам, мощность предприятия достигала примерно 1,5 миллиона сигарет в день.
В момент задержания на линиях выпускали сигареты марок «Marlboro Red» и «Rothmans Slim». Следователи считают, что на фабрике подделывали и другие популярные бренды, в том числе «Winston» и «Marlboro Gold».
Производство было полностью приспособлено для проживания сотрудников на месте. В помещениях оборудовали кухню, спальные места, душевые, санузлы и возможность стирки белья, а также создали запасы продуктов. По данным полиции, работавшие там граждане Белоруссии находились в полной изоляции от внешнего мира.
Семнадцати из 18 задержанных суд избрал меру пресечения в виде ареста, одной — залог.
Во время обысков на фабрике, на складе и в грузовом автомобиле изъяли большое количество сырья и готовой продукции: табак, фильтры, бумагу, фольгу, плёнку, клей, а также заготовки для пачек и блоков. Всего изъято более 4000 коробок с материалами, 58 паллет упаковочных материалов, свыше 60 тонн табака и около 2,4 миллиона уже произведённых сигарет.
Эксперты отметили, что качество нелегальных сигарет было очень высоким, поэтому конечным потребителям было бы сложно отличить их от оригинальных. По оценкам полиции, остановка этой фабрики нанесла организованной преступной группе убытки в несколько миллионов евро.
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