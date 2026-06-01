Что бы не позориться? Кулбергс хочет закрыть заседания правительства для простых людей

Кулбергс назвал открытые заседания «ненужным шоу». По его словам, публичность мешает обсуждать чувствительные вопросы и договариваться по ним так, как это происходит в бизнесе.

«Это трата времени. Это непродуктивно. В бизнесе невозможно обсудить и согласовать с партнёрами чувствительные вопросы, если всё это так публично видно», - сказал Кулбергс.

При этом премьер подчеркнул, что речь идёт о его личном мнении. Он добавил, что этот вопрос точно не будет решаться в ближайшие четыре-пять месяцев.

Заявление прозвучало вскоре после того, как Кулбергс возглавил новое правительство. Сейм утвердил его кабинет 28 мая 2026 года: за проголосовали 66 депутатов, против были 25. Новая власть ещё только входит в работу, но уже обозначила конфликтную тему - насколько открытым должно быть правительство для общества.