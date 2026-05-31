И никого не накажут? Трудовая инспекция завершила расследование о травме строителя Rail Baltica

Дело было на Центральном вокзале в Риге, на ул. Тимотея. Как сообщает агентство LETA полгода спустя, следственная комиссия Государственной трудовой инспекции провела расследование этого случая и пришла к выводу, что трудовую травму вызвал груз, размещённый в нестабильном положении.

Груз был размещён без учёта погодных условиях и особенностей рабочей зоны.

Госполиция в связи с травмой начала ведомственную проверку, сообщалось также о начатом уголовном деле.

Служба неотложной медицинской помощи подтвердила, что на месте происшествия помощь была оказана одному человеку, который в стабильном состоянии был доставлен в медучреждение. Помощь оказывали одна обычная и одна специализированная бригада СНМП.