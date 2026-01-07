Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Преступные деяния против здоровья человека»: дело о травме строителя Rail Baltica

Редакция PRESS 7 января, 2026 16:09

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Государственная полиция начала уголовный процесс после инцидента на строительной площадке Rail Baltica на территории Центрального железнодорожного вокзала Риги, где рабочий получил производственную травму. Об этом сообщило агентство LETA.

Как уточнили в полиции, процесс начат по 13 главе Уголовного закона - о преступных деяниях против здоровья человека. Вместе с Государственной инспекцией труда будут назначены экспертизы, чтобы установить, соблюдались ли требования охраны труда.

В инспекции труда сообщили, что инспектор Рижского регионального подразделения получил задание обследовать объект и выяснить обстоятельства произошедшего. Осмотр площадки планируется провести в течение среды.

Ранее сообщалось, что во вторник на стройке на улице Тимотея металлическая конструкция упала мужчине на ноги. Служба неотложной медицинской помощи указала, что помощь на месте оказали одному человеку, после чего в стабильном состоянии его доставили в медицинское учреждение.

