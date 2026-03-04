Скандал вокруг Нурмуйжского замка. Бывшая Олега Филя требует 30 000 евро у миллионера

Пара рассталась в прошлом году после семи лет отношений. Тогда обе стороны заявляли, что продолжат совместно развивать идеи и проекты Нурмуйжского замка. Однако на практике Елинска в замок больше не вернулась.

Новый конфликт вспыхнул около недели назад, когда неожиданно были заблокированы аккаунты Нурмуйжского замка в социальных сетях. Филь заявил, что готов обратиться в полицию, если доступ к страницам не будет восстановлен.

Елинска, в свою очередь, утверждает, что именно она создала и оплатила аккаунты и развивала бренд, однако Филь не желает компенсировать её вклад.

«Я семь лет создавала бренд. Теперь я стала нежелательной, и мне не хотят платить никакой компенсации за проделанную работу», - заявила Кристина Елинска.

По её словам, успех Нурмуйжского замка во многом связан именно с её работой, и она считает себя обманутой как в личных отношениях, так и в бизнесе.

Елинска рассказала, что предлагала бывшему партнёру выкупить созданный ею интеллектуальный продукт за 30 000 евро.

«Я предложила бывшему всё выкупить за 30 000 евро, но Олег не согласился, хотя я даже привлекла адвоката и нотариуса, чтобы сделка была безопасной», - сказала Кристина Елинска.

К концу прошлой недели аккаунты Нурмуйжского замка в социальных сетях всё же были разблокированы. Филь поблагодарил за это владельца платформ Facebook и Instagram Марка Цукерберга.