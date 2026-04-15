Как же так, ведь мы суверен, почему они перед нами не отчитываются: крик души на Pietiek

"Если иностранный фонд оплачивает семинар политиков одной партии в Италии, но общественности не раскрываются ни расходы, ни полный состав участников, ни достаточно конкретное содержание - это достаточно серьезный сигнал, чтобы требовать полной прозрачности и институциональной оценки, - считает автор.

Непрозрачность сама по себе еще не является доказательством нарушения закона. Однако это «идеальная среда для экосистемы рисков». Здесь возникает ряд юридически и политически значимых вопросов.

1. Ограничения финансирования

В Латвии финансирование политических партий со стороны иностранных юридических лиц строго ограничено. Если такая поездка и связанная с ней выгода фактически не являются индивидуальным образованием, а укреплением политического потенциала одной партии, необходимо оценить, не является ли это скрытым финансированием политической организации.

Правила финансирования партий предусматривают, что партии могут принимать пожертвования только в установленном порядке, и запрещают финансирование партий через третьих лиц. Если расходы на мероприятие (авиабилеты, гостиница, питание) покрываются для политиков конкретной партии, возникает обоснованный вопрос: не является ли это фактически подарком партии?

2. Риски конфликта интересов

Если должностные лица получают оплаченную поездку, питание и проживание, необходимо оценить допустимость такого блага, его декларирование и влияние на доверие общества к государственной власти.

3. Принцип надлежащего управления

Из Конституции вытекает обязанность государственной власти действовать открыто, понятно и предсказуемо. Секретность вокруг таких мероприятий находится в прямом противоречии с принципом надлежащего управления.

4. Право суверена на контроль

Открытость финансирования политических партий тесно связана с правом суверена (народа) контролировать власть. Такое оплачиваемое «обучение» демократии не должно происходить без полной открытости. Сокрытие информации — это среда, в которой лучше всего процветают скрытое влияние, конфликты интересов и риски коррупции. Общество имеет право получить четкие ответы...

Государство начинает рушиться тогда, когда политики начинают считать, что им не нужно объяснять, кто их оплачивает, почему и за что".

Комментарий Press.lv:

Тезис про «право суверена контролировать власть» звучит красиво, но к реальной политике имеет слабое отношение. В современных демократиях народ почти никогда не выступает как единый и осознанный контролер. Особенно в Латвии, где одну часть народа всегда можно отвлечь от появившейся проблемы криком "Русские идут!".

Люди голосуют, но не управляют: между ними и решениями стоят партии, аппарат, лоббисты и СМИ. И именно эти структуры, а не абстрактный «народ», формируют повестку и распределяют влияние.

Не менее наивна и вера в то, что прозрачность партийных финансов что-то принципиально меняет. Да, она может подсветить часть потоков денег. Но деньги и влияние никуда не исчезают — они просто уходят в более сложные и менее заметные формы. Общество получает иллюзию контроля, тогда как реальные центры влияния адаптируются и продолжают работать как раньше.

Народ у нас — зритель, которому показывают часть происходящего. Но даже эта часть ему, по большому счету, не особенно интересна.