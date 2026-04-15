Как же так, ведь мы суверен, почему они перед нами не отчитываются: крик души на Pietiek

"Качество демократии проверяется не в те моменты, когда всё легко объяснить, а именно тогда, когда власть начинает объяснять слишком мало или не объясняет вообще, - пишет адвокат Алдис Алликс на портале Pietiek.com, комментируя недавний скандал, когда премьер Эвика Силиня одобрила отпуска министрам юстиции, образования, здравоохранения, финансов, регионального развития и председателю Сейма, которые отправились в Италию, на оплаченный фондом Конрада Аденауэра семинар, проходивший у озера Комо. Почти все "отпускники" были членами партии "Новое единство".

"Если иностранный фонд оплачивает семинар политиков одной партии в Италии, но общественности не раскрываются ни расходы, ни полный состав участников, ни достаточно конкретное содержание - это достаточно серьезный сигнал, чтобы требовать полной прозрачности и институциональной оценки, - считает автор. 

Непрозрачность сама по себе еще не является доказательством нарушения закона. Однако это «идеальная среда для экосистемы рисков». Здесь возникает ряд юридически и политически значимых вопросов.

1. Ограничения финансирования

В Латвии финансирование политических партий со стороны иностранных юридических лиц строго ограничено. Если такая поездка и связанная с ней выгода фактически не являются индивидуальным образованием, а укреплением политического потенциала одной партии, необходимо оценить, не является ли это скрытым финансированием политической организации.

Правила финансирования партий предусматривают, что партии могут принимать пожертвования только в установленном порядке, и запрещают финансирование партий через третьих лиц. Если расходы на мероприятие (авиабилеты, гостиница, питание) покрываются для политиков конкретной партии, возникает обоснованный вопрос: не является ли это фактически подарком партии?

2. Риски конфликта интересов

Если должностные лица получают оплаченную поездку, питание и проживание, необходимо оценить допустимость такого блага, его декларирование и влияние на доверие общества к государственной власти.

3. Принцип надлежащего управления

Из Конституции вытекает обязанность государственной власти действовать открыто, понятно и предсказуемо. Секретность вокруг таких мероприятий находится в прямом противоречии с принципом надлежащего управления.

4. Право суверена на контроль

Открытость финансирования политических партий тесно связана с правом суверена (народа) контролировать власть. Такое оплачиваемое «обучение» демократии не должно происходить без полной открытости. Сокрытие информации — это среда, в которой лучше всего процветают скрытое влияние, конфликты интересов и риски коррупции. Общество имеет право получить четкие ответы...

Государство начинает рушиться тогда, когда политики начинают считать, что им не нужно объяснять, кто их оплачивает, почему и за что".

Комментарий Press.lv: 

Тезис про «право суверена контролировать власть» звучит красиво, но к реальной политике имеет слабое отношение. В современных демократиях народ почти никогда не выступает как единый и осознанный контролер. Особенно в Латвии, где одну часть народа всегда можно отвлечь от появившейся проблемы криком "Русские идут!".  

Люди голосуют, но не управляют: между ними и решениями стоят партии, аппарат, лоббисты и СМИ. И именно эти структуры, а не абстрактный «народ», формируют повестку и распределяют влияние. 

Не менее наивна и вера в то, что прозрачность партийных финансов что-то принципиально меняет. Да, она может подсветить часть потоков денег. Но деньги и влияние никуда не исчезают — они просто уходят в более сложные и менее заметные формы. Общество получает иллюзию контроля, тогда как реальные центры влияния адаптируются и продолжают работать как раньше.

Народ  у нас — зритель, которому показывают часть происходящего. Но даже эта часть ему, по большому счету, не особенно интересна. 

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

