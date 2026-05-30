Марш в приграничье! Домбрава отправит часть чиновников в командировки в Латгалию

Редакция PRESS 30 мая, 2026 18:36

В субботу, 30 мая, новый глава МВД Янис Домбрава опубликовал на платформе "Х" пост, в котором он рассказал, как планирует наладить гражданскую оборону в латвийском приграничье.

Для этого он отправит туда в длительные командировки сотрудников министерства, которые отвечают за эту область.

"Сотрудники министерства, ответственные за гражданскую оборону, отправятся работать в приграничные самоуправления

Среди моих приоритетов и приоритетов моей команды будет гражданская оборона.

Будем развивать возможности погранохраны, возможно, даже с применением современных систем обнаружения и сбивания дронов, оказывая таким способом эффективную поддержку нашим национальным вооружённым силам на границе.

Общество должно знать, что предупреждение об угрозе с воздуха сработает вовремя и у людей будет ясность, где укрыться и каким образом быстро устранить разрушения.

Уверен, что критическая инфраструктура не станет лёгкой целью для уничтожения противником. 

Сотрудники министерства, ответственные за гражданскую оборону, будут отправлены в длительную командировку в приграничные самоуправления, чтобы не только ознакомиться с ситуацией, но и на месте совместно с ответственными службами и самоуправлениями практически решать проблемы в контексте гражданской безопасности", - гласит его пост.

А вот как комментируют его:

- Чтобы выловить перевозчиков нелегальных мигрантов, я бы поставил камеры на дорогах, которые фиксировали бы транспортные средства, натренировал модель машинного обучения, которая онлайн распознавала бы подозрительные машины, а их бы потом целенаправленно задерживали. Уже ведь есть базы данных, которые можно использовать.

- Первый шаг для восстановления доверия можно сделать за один день. Когда отправите чиновников в приграничье, пусть пообрывают эти фейковые наклейки "Убежище" с сарайчиков и заброшенных развалин! Настоящих убежищ нет, и люди об этом знают!

- Значит, укрытия не будут строить не только в Риге, но и в Латгалии?

- Замечательно! А что с задержанием мигрантов и их перевозчиков и искоренением этого бизнеса?

- Если шуршит бумага, это ответственные лица пишут заявления об увольнении! Пф... работать? Ещё чего :)

- Спасибо! Наконец зашевелилась вода в пруду.

- 4 месяца на хорошей зарплате.

- Я был скептичен, но хотя бы начало хорошее.

 

 

По прошествии восьми лет с момента убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса его брат Кристапс Бункус высказался о затянувшемся судебном разбирательстве и системных проблемах в ходе уголовного процесса.

Пациентка Восточной больницы в Риге, судя по всему, оказалась вынуждена пропустить очередной приём пищи - еда, которую принесли, показалась ей не вполне съедобной.

Программа Латвийского телевидения Slazds ("Капкан") начала сезон с участия в задержании сотрудницы украинского мошеннического колл-центра, которая обманула десятки человек и причинила ущерб на тысячи евро.

Об этом утром в субботу, 30 мая, сообщил на своём сайте Латвийский союз альпинистов, сославшись на информацию консульского отдела посольства Латвии в США.

Как уже сообщалось, в новом правительстве Кулбергса должность министра сообщения занял Рихард Козловскис, ранее возглавлявший МВД.

На телеканале TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum омбудсмен Карина Палкова прокомментировала проблемы с насилием в школах и ситуацию с детьми, которые оказались "вне системы". Она подчеркнула, что в школы приходят дети из семей, где допускалось насилие, но при этом нельзя игнорировать право остальных детей на безопасную окружающую среду.

