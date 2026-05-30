Марш в приграничье! Домбрава отправит часть чиновников в командировки в Латгалию

Для этого он отправит туда в длительные командировки сотрудников министерства, которые отвечают за эту область.

"Сотрудники министерства, ответственные за гражданскую оборону, отправятся работать в приграничные самоуправления

Среди моих приоритетов и приоритетов моей команды будет гражданская оборона.

Будем развивать возможности погранохраны, возможно, даже с применением современных систем обнаружения и сбивания дронов, оказывая таким способом эффективную поддержку нашим национальным вооружённым силам на границе.

Общество должно знать, что предупреждение об угрозе с воздуха сработает вовремя и у людей будет ясность, где укрыться и каким образом быстро устранить разрушения.

Уверен, что критическая инфраструктура не станет лёгкой целью для уничтожения противником.

Сотрудники министерства, ответственные за гражданскую оборону, будут отправлены в длительную командировку в приграничные самоуправления, чтобы не только ознакомиться с ситуацией, но и на месте совместно с ответственными службами и самоуправлениями практически решать проблемы в контексте гражданской безопасности", - гласит его пост.

А вот как комментируют его:

- Чтобы выловить перевозчиков нелегальных мигрантов, я бы поставил камеры на дорогах, которые фиксировали бы транспортные средства, натренировал модель машинного обучения, которая онлайн распознавала бы подозрительные машины, а их бы потом целенаправленно задерживали. Уже ведь есть базы данных, которые можно использовать.

- Первый шаг для восстановления доверия можно сделать за один день. Когда отправите чиновников в приграничье, пусть пообрывают эти фейковые наклейки "Убежище" с сарайчиков и заброшенных развалин! Настоящих убежищ нет, и люди об этом знают!

- Значит, укрытия не будут строить не только в Риге, но и в Латгалии?

- Замечательно! А что с задержанием мигрантов и их перевозчиков и искоренением этого бизнеса?

- Если шуршит бумага, это ответственные лица пишут заявления об увольнении! Пф... работать? Ещё чего :)

- Спасибо! Наконец зашевелилась вода в пруду.

- 4 месяца на хорошей зарплате.

- Я был скептичен, но хотя бы начало хорошее.