Кулбергс возмутился: миллионы есть, а нарушений KNAB не видит

Кулбергс заявил, что обращался в KNAB из-за признаков халатности чиновников, расточительства и конфликта интересов. Теперь он получил ответ: бюро нарушений не установило. Один из эпизодов касался связи члена правления «Rīgas siltums» и её мужа с закупками предприятия.

«Видимо, это нормально, что член правления по финансовым вопросам утверждает закупки RS, в которых компания её мужа получила заказы на восемь миллионов евро».

Кулбергс считает, что пора прекращать практику, когда KNAB «ничего не констатирует» и откладывает в сторону «мелкие пустяки», вместо того чтобы заниматься крупными делами, где фигурируют миллионы.

В KNAB объяснили, что так называемый кажущийся конфликт интересов - это ситуация, при которой у внешнего наблюдателя могут возникнуть сомнения в объективности и нейтральности должностного лица. Но по действующим нормам такой конфликт сам по себе не считается нарушением закона и не влечёт юридической ответственности.

Бюро также указало: сам факт, что «Rīgas siltums» заключало сделки с компанией родственника члена правления или с фирмой, связанной с членом совета предприятия, ещё не означает нарушения закона. По данным KNAB, имеющейся информации недостаточно, чтобы говорить о выполнении служебных функций в условиях реального конфликта интересов или о нарушении запретов для должностных лиц.

При этом KNAB предлагает изменить правила на будущее. В подготовленном законопроекте о добропорядочности работников госуправления и предотвращении конфликта интересов предусмотрены требования по предотвращению и кажущихся конфликтов. Руководитель учреждения должен будет знать о такой ситуации, оценивать репутационные риски и при необходимости передавать обязанности другому сотруднику.

Если обязанности не будут переданы другому человеку, учреждение должно будет публично объяснить своё решение. В KNAB считают, что такой порядок усилит ответственность руководителей государственных и муниципальных структур и поможет вернуть доверие к публичному управлению.

Отдельно KNAB сообщил, что Генпрокуратура оценит информацию о возможных преступлениях в «Rīgas siltums». При необходимости бюро окажет поддержку в расследовании.

Ранее парламентская следственная комиссия по оценке подорожания теплоснабжения в Риге призвала Генпрокуратуру, KNAB и Службу государственных доходов проверить обстоятельства, описанные в итоговом докладе. Там речь шла о возможном расточительстве имущества публичного лица, бездействии чиновников, конфликтах интересов и возможных действиях против разоблачителя.

Комиссия была создана в ноябре 2025 года для оценки причин роста стоимости централизованного теплоснабжения в Риге и связанных с этим рисков энергетической безопасности. Её возглавлял Кулбергс, которого на этой неделе Сейм утвердил премьер-министром.