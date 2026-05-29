Кулбергс возмутился: миллионы есть, а нарушений KNAB не видит

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией не увидело возможного конфликта интересов в AS «Rīgas siltums». Об этом сообщает LETA. Речь идёт о материалах, которые в мае передал в KNAB тогдашний глава парламентской следственной комиссии по оценке подорожания теплоснабжения в Риге Андрис Кулбергс из «Объединённого списка».

Кулбергс заявил, что обращался в KNAB из-за признаков халатности чиновников, расточительства и конфликта интересов. Теперь он получил ответ: бюро нарушений не установило. Один из эпизодов касался связи члена правления «Rīgas siltums» и её мужа с закупками предприятия.

«Видимо, это нормально, что член правления по финансовым вопросам утверждает закупки RS, в которых компания её мужа получила заказы на восемь миллионов евро».

Кулбергс считает, что пора прекращать практику, когда KNAB «ничего не констатирует» и откладывает в сторону «мелкие пустяки», вместо того чтобы заниматься крупными делами, где фигурируют миллионы.

В KNAB объяснили, что так называемый кажущийся конфликт интересов - это ситуация, при которой у внешнего наблюдателя могут возникнуть сомнения в объективности и нейтральности должностного лица. Но по действующим нормам такой конфликт сам по себе не считается нарушением закона и не влечёт юридической ответственности.

Бюро также указало: сам факт, что «Rīgas siltums» заключало сделки с компанией родственника члена правления или с фирмой, связанной с членом совета предприятия, ещё не означает нарушения закона. По данным KNAB, имеющейся информации недостаточно, чтобы говорить о выполнении служебных функций в условиях реального конфликта интересов или о нарушении запретов для должностных лиц.

При этом KNAB предлагает изменить правила на будущее. В подготовленном законопроекте о добропорядочности работников госуправления и предотвращении конфликта интересов предусмотрены требования по предотвращению и кажущихся конфликтов. Руководитель учреждения должен будет знать о такой ситуации, оценивать репутационные риски и при необходимости передавать обязанности другому сотруднику.

Если обязанности не будут переданы другому человеку, учреждение должно будет публично объяснить своё решение. В KNAB считают, что такой порядок усилит ответственность руководителей государственных и муниципальных структур и поможет вернуть доверие к публичному управлению.

Отдельно KNAB сообщил, что Генпрокуратура оценит информацию о возможных преступлениях в «Rīgas siltums». При необходимости бюро окажет поддержку в расследовании.

Ранее парламентская следственная комиссия по оценке подорожания теплоснабжения в Риге призвала Генпрокуратуру, KNAB и Службу государственных доходов проверить обстоятельства, описанные в итоговом докладе. Там речь шла о возможном расточительстве имущества публичного лица, бездействии чиновников, конфликтах интересов и возможных действиях против разоблачителя.

Комиссия была создана в ноябре 2025 года для оценки причин роста стоимости централизованного теплоснабжения в Риге и связанных с этим рисков энергетической безопасности. Её возглавлял Кулбергс, которого на этой неделе Сейм утвердил премьер-министром.

«Это вина системы!» Родители спорят о недетском провале по школьников математике

В Латвии результаты экзамена по математике снова стали холодным душем для школ. По данным передачи LTV «Aizliegtais paņēmiens», в прошлом году 53% учеников 9-х классов на централизованом экзамене показали средне-низкий уровень знаний.

Почему вчера вы были гением, а сегодня смотрите в стену: учёные нашли одну причину

Бывает день, когда всё складывается само. Письма пишутся, дела закрываются, мысли бегут быстро, а список задач почему-то не выглядит как личное оскорбление.

«Других проблем нет?» — соцсети спорят о приказе Домбравы о языке

Первое распоряжение нового главы МВД Яниса Домбравы быстро стало одной из самых обсуждаемых тем в латвийских соцсетях. Министр заявил, что сотрудники системы внутренних дел при исполнении служебных обязанностей, а также при общении с жителями и коллегами должны пользоваться только латышским языком.

Три альпиниста из Латвии погибли при восхождении на Денали

Три альпиниста из Латвии погибли, сорвавшись на Денали, самой высокой горе Северной Америки. Об этом сообщает LETA со ссылкой на Латвийский союз альпинистов.

Домбрава сдал назад: кричать «Спасите! Помогите!» по-русски можно

Министр внутренних дел Янис Домбрава уточнил свои заявления о языковом режиме в подчинённых МВД службах. Ранее он говорил, что общение сотрудников системы МВД с жителями должно проходить на государственном языке. Теперь министр фактически признал: в экстренных ситуациях закон допускает исключения.

Сможет ли Кулбергс изменить власть за четыре месяца? Политолог сомневается

Новый премьер Латвии Андрис Кулбергс из «Объединённого списка» обещает управлять иначе: говорить с обществом прямо, не откладывать тяжёлые решения и снизить стену между коалицией и оппозицией. Но до выборов в Сейм остаётся около четырёх месяцев, а значит, времени на реальные перемены почти нет.

