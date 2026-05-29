Несмотря на нарастающую тревожность в обществе, самовольно готовиться к войне строго запрещено. В частности, закон о Национальной безопасности четко говорит, что гражданским лицам запрещено создавать, обучать и вооружать "добровольные" боевые подразделения в мирное время. Кроме того, партиям и общественным организациям также запрещается вооружать своих членов или других лиц, организовывать для них военную подготовку и создавать собственные военизированные подразделения. Вероятно этим и объясняется, почему ни одна политическая сила даже не пытается создать, например, свой корпус "Стражей Риги" или возродить партизанское движение "Лесных братьев", каким бы патриотичным и логичным ни казалось это решение. Особенно в период очередной предвыборной гонки, где во главе угла ставится государственная безопасность.

Но это в мирное время. В НВС подчеркивают, что в случае войны, военного вторжения или оккупации наоборот запрещается препятствовать оказанию вооруженного сопротивления. В таком случае до момента полного восстановления законных органов государственной власти и управления — Национальные вооруженные силы, государственные и муниципальные учреждения, а также физические и юридические лица принимают все возможные меры по военной и гражданской защите государства. К этому относятся как вооруженное сопротивление, так и акты гражданского неповиновения, например, отказ от сотрудничества с оккупационными властями.

Мобилизация

Сопротивление в случае войны начнется со всеобщей мобилизации, которую объявляет Кабинет Министров. Если глава правительства понимает, что его министры не могут собраться в течении часа, то имеет законное право единолично принять решение о начале мобилизации. Тогда о ней сообщат жителям через все возможные виды связи и средства массовой информации.

Кого сразу призовут в армию? В первую очередь это солдаты запаса и резервисты, в случае полноценной военной угрозы на активную военную службу будут призваны и Земессарги - им будут направлены мобилизационные повестки на официальный электронный адрес. Если такого нет, то повестка отправится по почте заказным письмом или вручается лично в руки. Дополнительно солдат резерва и резервистов о призыве на активную службу информируют через радио, телевидение и другие средства массовой информации, и они обязаны действовать в соответствии с мобилизационным предписанием, полученным при регистрации в Реестре солдат запаса и резервистов НВС. В нем указан порядок действий при мобилизации - в любом случае, сослаться на то что "повестка не дошла" или "я не знал что делать", у военнообязанного вряд ли получится.

Во время мобилизации солдатам запаса следует явиться не позднее чем за 48 часов до указанного в повестке времени прибытия на мобилизационный пункт. Там у них проверяется состояние здоровья, выдается питание, экипировка и военные удостоверения. А вот резервистам следует явиться туда даже раньше - не позднее чем за 72 часа до указанного в повестке времени. Иными словами, если в повестке указано время 12:00 первого июня, то на место сбора мобилизованный должен явиться за двое, а то и за трое суток дня до указанного времени.

Граждане и неграждане

Если вы думаете, что вы лицо сугубо гражданское, никогда не служили, в резервисты не записывались и вообще негражданин Латвии, поэтому мобилизация на вас не распространяется, то глубоко заблуждаетесь. В Законе о мобилизации четко сказано, что все граждане и неграждане Латвии (далее - жители) - это мобилизационный ресурс, который используется в полном объеме в случае войны. Это значит, что вас могут мобилизовать в формирования гражданской обороны. Оружие в руки, скорей всего не дадут, но могут задействовать по профессии. Например, медиков в полевые госпитали, водителей грузовиков в части снабжения, электриков в аварийные бригады. Конкретного списка военнообязанных профессий нет, но если просто можешь держать в руках лопату - уже годен рыть окопы и строить укрепления.

К слову, под понятие мобилизационный ресурс, по тому же закону, попадают не только человеческие ресурсы, но и материальные и финансовые средства юридических и частных лиц. При необходимости государство имеет право использовать и любые материальные средства, которые принадлежат обычным жителям. Это значит, что жители обязаны передать во владение подразделений НВС и формирований гражданской обороны имущество, указанное в мобилизационном требовании. Например, личный автомобиль или участок земли с домом. Конечно, после объявления демобилизации указанное имущество возвращается его владельцу или его наследникам. Также по закону будет выплачена компенсация, если имуществу нанесен ущерб.

За границей не скрыться

Многие граждане Латвии уже давно проживают за границей, обзавелись там семьями и укоренились. Происходящее на родине кому-то может показаться чем-то далеким, но и в этом случае на них распространяются требования мобилизации. Более того, если вы никогда в Латвии не были, но имеете двойное гражданство Латвии и, например, Бразилии, и служили в бразильской армии... то по закону о резервистах тоже считаетесь солдатом запаса Латвии и обязаны явиться по первому зову мобилизационной повестки.

Как сообщают в НВС, уважительными причинами, по которым солдат запаса или резервист не прибыл в указанный в мобилизационной повестке мобилизационный пункт, признаются:

- обстоятельства, вызванные несчастным случаем или стихийным бедствием, непосредственно затронувшие солдата резерва или резервиста и письменно подтвержденные самоуправлением или полицией;

- заболевание, письменно подтвержденное врачом.

Как видите, пункта "постоянно проживаю за границей" в этом списке нет. И за уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность (Пункт 281 Уголовного закона) до трех лет лишения свободы для солдат запаса, резервистов и Земессаргов, и до года для мобилизованных в формирования гражданской обороны. Со всеми вытекающими последствиями, в крайнем случае могут и в международный розыск объявить с последующей экстрадицией для защиты родины.

К слову, в законе предусмотрены и более суровые наказания для тех, кто уже зачислен на военную службу. Например, за самовольное оставление части предусмотрено лишение свободы на срок от трех до восьми лет, а за дезертирство во время войны срок уже от десяти до пятнадцати лет.

Если наступило военное время, то этими вопросами уже будут заниматься не гражданские, а военные суды. К компетенции военных судов относятся дела о преступных деяниях, совершенных с участием военнослужащих. Главное отличие от суда мирного времени в том, что инстанции всего две - решение военного судьи можно обжаловать в вышестоящей коллегии из трех судий и их решение уже окончательное и обжалованию не подлежит.

Право на борьбу

Очевидно, что в военное время гражданские права и свободы граждан отходят на второй план. При реализации всеобъемлющей государственной обороны жители обязаны выполнять задания и требования НВС и союзников по НАТО. Кроме того, жителям нельзя сотрудничать с незаконными органами управления и вооруженными формированиями агрессора, за исключением случаев, когда отказ угрожает жизни или свободе самого человека либо членов его семьи.

В то же время, в случае войны, каждый житель Латвии - будь то гражданин или негражданин - имеет неоспоримое право защищать независимость и свободу государства любым доступным ему способом. Это может быть как гражданское неповиновение и противодействие незаконным органам управления агрессора, так и сопротивление с оружием в руках. И вот тут уже найдется место и для "Стражей Риги" и для "Лесных братьев", которые будут партизанить и сопротивляться агрессору. Кроме того, жители могут предоставлять все виды поддержки участникам гражданского неповиновения и вооруженного сопротивления, а также НВС и союзникам по НАТО.