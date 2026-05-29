Права жителей важнее: омбудсмен резко высказалась о мигрантах

Редакция PRESS 29 мая, 2026 15:43

Важно 0 комментариев

LETA

Латвия не должна подстраивать свои правила, язык и культурную среду под мигрантов. Об этом в программе TV24 «Nedēļa. Post scriptum» заявила омбудсмен Карина Палкова, комментируя рост числа приезжих и вопрос их интеграции.

По её словам, в Латвии есть собственная культура, традиции и один государственный язык, поэтому именно приезжие должны уважать местные нормы. Палкова подчеркнула, что жители страны не обязаны менять привычный уклад из-за роста числа мигрантов, особенно в Риге, где разнообразие языков, общин и заведений уже стало заметной частью городской жизни.

«Мы живём в Латвии, у нас есть своя культура, свои традиции и один государственный язык».

Омбудсмен заявила, что каждый, кто приезжает в Латвию, должен учить язык, уважать государство и принимать действующие здесь правила. По её мнению, такая логика действует и в обратную сторону: латвийцы, путешествуя в другие страны, также вынуждены считаться с местными порядками.

«Жителям Латвии не нужно подчиняться. Все, кто въезжает, должны уважать и учитывать наши правила».

Отдельно в эфире затронули вопрос ислама и возможных требований о строительстве мечетей. Палкова отметила, что для таких случаев существует установленный порядок, по которому строительство могут разрешить или не разрешить.

При этом она подчеркнула: уважение к людям другой культуры, веры и религии не означает изменения системы на государственном уровне. По её словам, каждый имеет право на свою веру, но Латвия не должна перестраивать свои правила под религиозные или культурные требования приезжих.

Домбрава выбрал помощника — специалиста по «русским вшам» Шноре
Продано: чей теперь Рижский автовокзал?
Если сегодня мобилизация: права и обязанности жителей Латвии в военное время
Сможет ли Кулберг изменить власть за четыре месяца? Политолог сомневается

Новый премьер Латвии Андрис Кулберг из «Объединённого списка» обещает управлять иначе: говорить с обществом прямо, не откладывать тяжёлые решения и снизить стену между коалицией и оппозицией. Но до выборов в Сейм остаётся около четырёх месяцев, а значит, времени на реальные перемены почти нет.

Польским королям заглянули в ДНК — и старая легенда стала выглядеть не так красиво

У каждой страны есть удобные истории о начале. Обычно там есть свой народ, своя земля, свой первый правитель и ощущение, что всё выросло почти естественно: жили люди, собрались вместе, построили государство.

Домбрава выбрал помощника — специалиста по «русским вшам» Шноре

Новый министр внутренних дел Янис Домбрава от Национального объединения определился с руководством своего бюро и советниками, сообщает LETA со ссылкой на МВД.

Вода в реках прогрелась до +17, но купаться рано

В латвийских реках и озёрах вода быстро теплеет, однако до комфортного купания ещё далеко. Местами температура уже достигла +17 градусов, но море остаётся заметно холоднее.

Удар по Румынии: НАТО срочно обсуждает ответ России

Российский беспилотник врезался в жилой дом в румынском Галаце, сообщает Deutsche Welle. После удара НАТО созывает экстренное заседание, а ЕС и США осудили атаку. Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против России.

Учёные придумали, как исправлять зрение без лазера. Пока звучит почти как фантастика

Люди десятилетиями привыкали к мысли: хочешь видеть без очков — готовься к лазеру. Красиво, быстро, дорого и немного страшно.

Экономика Латвии растёт, но тревоги только крепнут

Латвийская экономика продолжает расти, но поводов для спокойствия мало. По данным Центрального статистического управления, в первом квартале 2026 года ВВП Латвии вырос на 2,5% к тому же периоду прошлого года, а по сравнению с предыдущим кварталом - на 0,6%. В фактических ценах ВВП составил 9,856 млрд евро.

