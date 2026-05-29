Права жителей важнее: омбудсмен резко высказалась о мигрантах

По её словам, в Латвии есть собственная культура, традиции и один государственный язык, поэтому именно приезжие должны уважать местные нормы. Палкова подчеркнула, что жители страны не обязаны менять привычный уклад из-за роста числа мигрантов, особенно в Риге, где разнообразие языков, общин и заведений уже стало заметной частью городской жизни.

«Мы живём в Латвии, у нас есть своя культура, свои традиции и один государственный язык».

Омбудсмен заявила, что каждый, кто приезжает в Латвию, должен учить язык, уважать государство и принимать действующие здесь правила. По её мнению, такая логика действует и в обратную сторону: латвийцы, путешествуя в другие страны, также вынуждены считаться с местными порядками.

«Жителям Латвии не нужно подчиняться. Все, кто въезжает, должны уважать и учитывать наши правила».

Отдельно в эфире затронули вопрос ислама и возможных требований о строительстве мечетей. Палкова отметила, что для таких случаев существует установленный порядок, по которому строительство могут разрешить или не разрешить.

При этом она подчеркнула: уважение к людям другой культуры, веры и религии не означает изменения системы на государственном уровне. По её словам, каждый имеет право на свою веру, но Латвия не должна перестраивать свои правила под религиозные или культурные требования приезжих.