Золотой спорт. Рига потратила 719 тысяч евро на спортплощадку у школы

На территории школы появились малое учебное поле, многофункциональные площадки для волейбола, баскетбола и бадминтона, беговая дорожка, сектор для прыжков в длину, а также гимнастическая зона с тренажёрными элементами.

Работы затронули не только спортивную инфраструктуру. У школы обновили пешеходное и проезжее покрытие, ограждение территории и газон. Также установили станцию для ремонта велосипедов, новое освещение и систему видеонаблюдения.

На территории разместили восемь скамеек со спинками, четыре велодержателя и два теннисных стола. Строительные работы выполняла SIA "MT Sēta", а надзор за проектом осуществлял Департамент собственности Рижского самоуправления.

Открытая спортплощадка у Рижской Яунциемской основной школы была открыта сегодня. Ранее это учебное заведение планировали закрыть, однако теперь школа полностью восстановлена, а число учеников достигло максимальной вместимости.

Именно из-за этого, как ранее подчёркивал вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс от Национального объединения, возникла необходимость построить открытое спортивное поле. Оно должно помочь лучше организовать учебный процесс и расширить возможности для занятий спортом и активного отдыха не только для школьников, но и для жителей окрестностей.