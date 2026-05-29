Золотой спорт. Рига потратила 719 тысяч евро на спортплощадку у школы

Редакция PRESS 29 мая, 2026 15:18

Обустройство открытой спортплощадки у Яунциемской основной школы обошлось в 719 156 евро, сообщает LETA со ссылкой на Рижскую думу.

На территории школы появились малое учебное поле, многофункциональные площадки для волейбола, баскетбола и бадминтона, беговая дорожка, сектор для прыжков в длину, а также гимнастическая зона с тренажёрными элементами.

Работы затронули не только спортивную инфраструктуру. У школы обновили пешеходное и проезжее покрытие, ограждение территории и газон. Также установили станцию для ремонта велосипедов, новое освещение и систему видеонаблюдения.

На территории разместили восемь скамеек со спинками, четыре велодержателя и два теннисных стола. Строительные работы выполняла SIA "MT Sēta", а надзор за проектом осуществлял Департамент собственности Рижского самоуправления.

Открытая спортплощадка у Рижской Яунциемской основной школы была открыта сегодня. Ранее это учебное заведение планировали закрыть, однако теперь школа полностью восстановлена, а число учеников достигло максимальной вместимости.

Именно из-за этого, как ранее подчёркивал вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс от Национального объединения, возникла необходимость построить открытое спортивное поле. Оно должно помочь лучше организовать учебный процесс и расширить возможности для занятий спортом и активного отдыха не только для школьников, но и для жителей окрестностей.

Домбрава выбрал помощника — специалиста по «русским вшам» Шноре

Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД

Продано: чей теперь Рижский автовокзал?

Сможет ли Кулберг изменить власть за четыре месяца? Политолог сомневается

Важно 17:36

Новый премьер Латвии Андрис Кулберг из «Объединённого списка» обещает управлять иначе: говорить с обществом прямо, не откладывать тяжёлые решения и снизить стену между коалицией и оппозицией. Но до выборов в Сейм остаётся около четырёх месяцев, а значит, времени на реальные перемены почти нет.

Загрузка

Польским королям заглянули в ДНК — и старая легенда стала выглядеть не так красиво

Наука 17:28

У каждой страны есть удобные истории о начале. Обычно там есть свой народ, своя земля, свой первый правитель и ощущение, что всё выросло почти естественно: жили люди, собрались вместе, построили государство.

Домбрава выбрал помощника — специалиста по «русским вшам» Шноре

Важно 17:10

Новый министр внутренних дел Янис Домбрава от Национального объединения определился с руководством своего бюро и советниками, сообщает LETA со ссылкой на МВД.

Вода в реках прогрелась до +17, но купаться рано

Новости Латвии 16:56

В латвийских реках и озёрах вода быстро теплеет, однако до комфортного купания ещё далеко. Местами температура уже достигла +17 градусов, но море остаётся заметно холоднее.

Удар по Румынии: НАТО срочно обсуждает ответ России

Важно 16:45

Российский беспилотник врезался в жилой дом в румынском Галаце, сообщает Deutsche Welle. После удара НАТО созывает экстренное заседание, а ЕС и США осудили атаку. Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против России.

Учёные придумали, как исправлять зрение без лазера. Пока звучит почти как фантастика

Наука 16:35

Люди десятилетиями привыкали к мысли: хочешь видеть без очков — готовься к лазеру. Красиво, быстро, дорого и немного страшно.

Экономика Латвии растёт, но тревоги только крепнут

Важно 16:23

Латвийская экономика продолжает расти, но поводов для спокойствия мало. По данным Центрального статистического управления, в первом квартале 2026 года ВВП Латвии вырос на 2,5% к тому же периоду прошлого года, а по сравнению с предыдущим кварталом - на 0,6%. В фактических ценах ВВП составил 9,856 млрд евро.

