Лета ждете? А этой ночью ждите заморозки

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил на западе страны жёлтое предупреждение. Оно будет действовать с 1 до 6 часов. Жителям советуют заранее защитить растения - укрыть их или при необходимости полить.

В остальных регионах Латвии ночью будет теплее: воздух остынет до +3..+8 градусов. На западе страны небо в основном останется ясным, а на востоке будет облачно, местами пройдёт дождь. Ветер ожидается слабый, северо-западный, в Курземе возможен штиль.

В субботу, 30 мая, погода в стране будет контрастной. В Латгале и на востоке Видземе сохранится преимущественно пасмурное небо, местами возможен небольшой дождь. В других регионах день обещает быть солнечным.

При слабом или умеренном северном и северо-западном ветре температура днём составит от +11 градусов на востоке Латгале до +21..+22 градусов в Земгале и центральной части Курземе.

В Риге суббота пройдёт без дождя и с солнцем. На рассвете температура опустится до +8 градусов, в пригородах - до +4..+7 градусов. Днём воздух прогреется до +18 градусов, а у моря будет прохладнее - не выше +15 градусов.