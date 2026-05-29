Лета ждете? А этой ночью ждите заморозки

Редакция PRESS 29 мая, 2026 15:10

Новости Латвии 0 комментариев

В ночь на субботу в Курземе ожидается резкое похолодание. По прогнозам синоптиков, температура воздуха во многих местах опустится до 0..+2 градусов, а на высоте травы возможны заморозки.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил на западе страны жёлтое предупреждение. Оно будет действовать с 1 до 6 часов. Жителям советуют заранее защитить растения - укрыть их или при необходимости полить.

В остальных регионах Латвии ночью будет теплее: воздух остынет до +3..+8 градусов. На западе страны небо в основном останется ясным, а на востоке будет облачно, местами пройдёт дождь. Ветер ожидается слабый, северо-западный, в Курземе возможен штиль.

В субботу, 30 мая, погода в стране будет контрастной. В Латгале и на востоке Видземе сохранится преимущественно пасмурное небо, местами возможен небольшой дождь. В других регионах день обещает быть солнечным.

При слабом или умеренном северном и северо-западном ветре температура днём составит от +11 градусов на востоке Латгале до +21..+22 градусов в Земгале и центральной части Курземе.

В Риге суббота пройдёт без дождя и с солнцем. На рассвете температура опустится до +8 градусов, в пригородах - до +4..+7 градусов. Днём воздух прогреется до +18 градусов, а у моря будет прохладнее - не выше +15 градусов.

Права жителей важнее: омбудсмен резко высказалась о мигрантах
Права жителей важнее: омбудсмен резко высказалась о мигрантах

Сможет ли Кулберг изменить власть за четыре месяца? Политолог сомневается

Важно 17:36

Новый премьер Латвии Андрис Кулберг из «Объединённого списка» обещает управлять иначе: говорить с обществом прямо, не откладывать тяжёлые решения и снизить стену между коалицией и оппозицией. Но до выборов в Сейм остаётся около четырёх месяцев, а значит, времени на реальные перемены почти нет.

Польским королям заглянули в ДНК — и старая легенда стала выглядеть не так красиво

Наука 17:28

У каждой страны есть удобные истории о начале. Обычно там есть свой народ, своя земля, свой первый правитель и ощущение, что всё выросло почти естественно: жили люди, собрались вместе, построили государство.

Домбрава выбрал помощника — специалиста по «русским вшам» Шноре

Важно 17:10

Новый министр внутренних дел Янис Домбрава от Национального объединения определился с руководством своего бюро и советниками, сообщает LETA со ссылкой на МВД.

Вода в реках прогрелась до +17, но купаться рано

Новости Латвии 16:56

В латвийских реках и озёрах вода быстро теплеет, однако до комфортного купания ещё далеко. Местами температура уже достигла +17 градусов, но море остаётся заметно холоднее.

Удар по Румынии: НАТО срочно обсуждает ответ России

Важно 16:45

Российский беспилотник врезался в жилой дом в румынском Галаце, сообщает Deutsche Welle. После удара НАТО созывает экстренное заседание, а ЕС и США осудили атаку. Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против России.

Учёные придумали, как исправлять зрение без лазера. Пока звучит почти как фантастика

Наука 16:35

Люди десятилетиями привыкали к мысли: хочешь видеть без очков — готовься к лазеру. Красиво, быстро, дорого и немного страшно.

Экономика Латвии растёт, но тревоги только крепнут

Важно 16:23

Латвийская экономика продолжает расти, но поводов для спокойствия мало. По данным Центрального статистического управления, в первом квартале 2026 года ВВП Латвии вырос на 2,5% к тому же периоду прошлого года, а по сравнению с предыдущим кварталом - на 0,6%. В фактических ценах ВВП составил 9,856 млрд евро.

