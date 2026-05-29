Польским королям заглянули в ДНК — и старая легенда стала выглядеть не так красиво

Редакция PRESS 29 мая, 2026 17:28

Наука 0 комментариев

У каждой страны есть удобные истории о начале. Обычно там есть свой народ, своя земля, свой первый правитель и ощущение, что всё выросло почти естественно: жили люди, собрались вместе, построили государство.

С Польшей такая картинка долго держалась вокруг Пястов, первой правящей династии страны. Местные славяне, западная Польша, раннее государство, князь Мешко I, крещение в 966 году и дальше уже большая европейская история.

Но теперь в эту красивую схему заглянули генетики.

Учёные изучили останки, которые могли принадлежать представителям династии Пястов, и нашли у части мужской линии редкую Y-хромосомную ветвь. Самое неприятное для любителей простых легенд: эта линия сегодня редкая, а в древних ДНК-базах её следы нашли не в сердце ранней Польши, а у людей, живших на территории нынешней Франции, Нидерландов и Англии.

Проще говоря, генетика намекает: основатели первой польской династии могли быть не такими уж местными.

Это не значит, что “Польши не было” или что Пясты внезапно перестали быть польской династией. В X веке вообще не было национальности в современном паспортном смысле. Люди принадлежали роду, дружине, земле, церкви, правителю, а не красивой графе в документе.

Но удар по школьной открытке всё равно получается заметный.

Если гипотеза подтвердится, раннее польское государство выглядит не как тихое взросление местной славянской общины, а как куда более жёсткий средневековый проект. Пришлая или частично пришлая элита могла подчинить местные группы, встроиться в регион, принять христианство и за несколько поколений стать “своей” настолько, что потом именно от неё начали отсчитывать историю государства.

В этом, кстати, нет ничего уникального. Средневековая Европа вообще плохо уважала современные национальные чувства. Династии переезжали, женились, воевали, наследовали земли, нанимали дружины и превращались в основателей государств там, где через тысячу лет школьники будут учить совсем простую версию.

Учёные осторожны. Они не утверждают, что знают точное место, откуда пришёл первый предок Пястов. Они также не могут с полной уверенностью сказать, была ли такая же мужская линия у самого Мешко I и его ближайших предков.

Но главный эффект уже есть.

Одна из самых удобных легенд о начале Польши стала менее удобной. Пясты, возможно, были “своими” политически, но не обязательно “своими” по происхождению.

История снова напомнила: государства часто начинаются не с чистой родословной, а с власти, удачного момента и людей, которые пришли вовремя.

В Латвии результаты экзамена по математике снова стали холодным душем для школ. По данным передачи LTV «Aizliegtais paņēmiens», в прошлом году 53% учеников 9-х классов на централизованом экзамене показали средне-низкий уровень знаний.

Бывает день, когда всё складывается само. Письма пишутся, дела закрываются, мысли бегут быстро, а список задач почему-то не выглядит как личное оскорбление.

Первое распоряжение нового главы МВД Яниса Домбравы быстро стало одной из самых обсуждаемых тем в латвийских соцсетях. Министр заявил, что сотрудники системы внутренних дел при исполнении служебных обязанностей, а также при общении с жителями и коллегами должны пользоваться только латышским языком.

Три альпиниста из Латвии погибли, сорвавшись на Денали, самой высокой горе Северной Америки. Об этом сообщает LETA со ссылкой на Латвийский союз альпинистов.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией не увидело возможного конфликта интересов в AS «Rīgas siltums». Об этом сообщает LETA. Речь идёт о материалах, которые в мае передал в KNAB тогдашний глава парламентской следственной комиссии по оценке подорожания теплоснабжения в Риге Андрис Кулбергс из «Объединённого списка».

Министр внутренних дел Янис Домбрава уточнил свои заявления о языковом режиме в подчинённых МВД службах. Ранее он говорил, что общение сотрудников системы МВД с жителями должно проходить на государственном языке. Теперь министр фактически признал: в экстренных ситуациях закон допускает исключения.

Новый премьер Латвии Андрис Кулбергс из «Объединённого списка» обещает управлять иначе: говорить с обществом прямо, не откладывать тяжёлые решения и снизить стену между коалицией и оппозицией. Но до выборов в Сейм остаётся около четырёх месяцев, а значит, времени на реальные перемены почти нет.

