Польским королям заглянули в ДНК — и старая легенда стала выглядеть не так красиво

С Польшей такая картинка долго держалась вокруг Пястов, первой правящей династии страны. Местные славяне, западная Польша, раннее государство, князь Мешко I, крещение в 966 году и дальше уже большая европейская история.

Но теперь в эту красивую схему заглянули генетики.

Учёные изучили останки, которые могли принадлежать представителям династии Пястов, и нашли у части мужской линии редкую Y-хромосомную ветвь. Самое неприятное для любителей простых легенд: эта линия сегодня редкая, а в древних ДНК-базах её следы нашли не в сердце ранней Польши, а у людей, живших на территории нынешней Франции, Нидерландов и Англии.

Проще говоря, генетика намекает: основатели первой польской династии могли быть не такими уж местными.

Это не значит, что “Польши не было” или что Пясты внезапно перестали быть польской династией. В X веке вообще не было национальности в современном паспортном смысле. Люди принадлежали роду, дружине, земле, церкви, правителю, а не красивой графе в документе.

Но удар по школьной открытке всё равно получается заметный.

Если гипотеза подтвердится, раннее польское государство выглядит не как тихое взросление местной славянской общины, а как куда более жёсткий средневековый проект. Пришлая или частично пришлая элита могла подчинить местные группы, встроиться в регион, принять христианство и за несколько поколений стать “своей” настолько, что потом именно от неё начали отсчитывать историю государства.

В этом, кстати, нет ничего уникального. Средневековая Европа вообще плохо уважала современные национальные чувства. Династии переезжали, женились, воевали, наследовали земли, нанимали дружины и превращались в основателей государств там, где через тысячу лет школьники будут учить совсем простую версию.

Учёные осторожны. Они не утверждают, что знают точное место, откуда пришёл первый предок Пястов. Они также не могут с полной уверенностью сказать, была ли такая же мужская линия у самого Мешко I и его ближайших предков.

Но главный эффект уже есть.

Одна из самых удобных легенд о начале Польши стала менее удобной. Пясты, возможно, были “своими” политически, но не обязательно “своими” по происхождению.

История снова напомнила: государства часто начинаются не с чистой родословной, а с власти, удачного момента и людей, которые пришли вовремя.