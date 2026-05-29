Экономика Латвии растёт, но тревоги только крепнут

Редакция PRESS 29 мая, 2026 16:23

Латвийская экономика продолжает расти, но поводов для спокойствия мало. По данным Центрального статистического управления, в первом квартале 2026 года ВВП Латвии вырос на 2,5% к тому же периоду прошлого года, а по сравнению с предыдущим кварталом - на 0,6%. В фактических ценах ВВП составил 9,856 млрд евро.

Экономист Банка Латвии Дайна Паула оценивает ситуацию жёстко: формально показатели положительные, но содержание этих цифр далеко не безоблачное. Рост поддержали энергопотребление, кредиты, вклады, регистрация автомобилей и возвращение роста цен на топливо. Но не всё это означает рост благосостояния.

«Математически - положительные значения, но по сути и с точки зрения будущего есть из-за чего хмуриться».

Холодная зима увеличила потребление энергии и расходы домохозяйств. Геополитический фон заставил жителей откладывать деньги, а не тратить их на покупки и услуги. Дополнительное давление создают высокие цены на топливо, усиление оборонных расходов, дроны, залетавшие на территорию Латвии, и смена правительства.

Главный экономист SEB Bank Дайнис Гашпуитис считает, что начало года дало экономике неплохую инерцию. По его словам, в дальнейшем должен усилиться вклад инвестиций и строительства, а потребление уже продолжает расти. Но диапазон сценариев стал шире из-за геополитики и возможных перебоев в Ормузском проливе.

Если работа пролива быстро восстановится, рост Латвии может ускориться и достичь 2,2%. Если нет, рост цен на энергию и сырьё ударит по инфляции, покупательной способности, кредитам и инвестициям.

Главный экономист Luminor Bank Петерис Страутиньш называет нынешний рост не впечатляющим, но устойчивым. По его словам, экономика Латвии растёт уже восемь кварталов подряд. Он допускает, что в этом году рост может превысить прошлогодние 2,1%.

«Экономический и политический новостной фон всё ещё тревожен, но не стоит преувеличивать его влияние».

Слабые места тоже очевидны. Транспортная отрасль за год просела на 8,3%, размещение и общепит - на 1,8%, сельское и лесное хозяйство - на 3,6%. При этом энергетика выросла на 21,6%, торговля - на 5,5%, коммерческие услуги - на 6,3%, строительство - на 2,8%. Экономика растёт, но всё сильнее концентрируется вокруг Риги.

Новый премьер Латвии Андрис Кулберг из «Объединённого списка» обещает управлять иначе: говорить с обществом прямо, не откладывать тяжёлые решения и снизить стену между коалицией и оппозицией. Но до выборов в Сейм остаётся около четырёх месяцев, а значит, времени на реальные перемены почти нет.

У каждой страны есть удобные истории о начале. Обычно там есть свой народ, своя земля, свой первый правитель и ощущение, что всё выросло почти естественно: жили люди, собрались вместе, построили государство.

Новый министр внутренних дел Янис Домбрава от Национального объединения определился с руководством своего бюро и советниками, сообщает LETA со ссылкой на МВД.

В латвийских реках и озёрах вода быстро теплеет, однако до комфортного купания ещё далеко. Местами температура уже достигла +17 градусов, но море остаётся заметно холоднее.

Российский беспилотник врезался в жилой дом в румынском Галаце, сообщает Deutsche Welle. После удара НАТО созывает экстренное заседание, а ЕС и США осудили атаку. Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против России.

Люди десятилетиями привыкали к мысли: хочешь видеть без очков — готовься к лазеру. Красиво, быстро, дорого и немного страшно.

