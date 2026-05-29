Узулниекс обещает повысить пособие на детей: насколько?

По словам министра, повышение семейного пособия станет одной из трёх главных приоритетов Министерства благосостояния в работе нового правительства. Двумя другими приоритетами Узулниекс назвал введение базовой пенсии и расширение статуса «Почётной семьи».

Министерство уже провело расчёты необходимого финансирования, однако точную сумму пока не раскрывает — она станет предметом обсуждения в правительстве.

С 2028 года планируется ввести регулярный механизм пересмотра пособия с привязкой к экономической ситуации, а также начать его выплату уже с момента рождения ребёнка.

Кроме того, министерство намерено засчитывать в трудовой стаж период ухода за ребёнком с 1991 по 1995 год, когда социальные взносы не уплачивались. Узулниекс считает это вопросом исторической справедливости.

Введение базовой пенсии предусматривает пересмотр доплат за стаж до 1996 года и постепенное расширение поддержки. На первом этапе повышенные выплаты получат наиболее уязвимые пенсионеры — начиная с 85-летнего возраста.

Ещё одной важной инициативой станет реформа статуса «Почётной семьи». Его планируется предоставлять всем семьям с тремя и более детьми, а действие статуса сохранять до достижения младшим ребёнком 24 лет.

Узулниекс подчеркнул, что эти приоритеты соответствуют запросу премьер-министра — каждая отрасль должна сосредоточиться на ограниченном числе стратегических направлений. Все предложенные меры уже давно прорабатывались в министерстве и теперь вынесены на уровень правительства.