Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Пт, 29. Мая
Узулниекс обещает повысить пособие на детей: насколько?

Редакция PRESS 29 мая, 2026 14:01

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс (СЗК) пообещал уже в ближайшее время увеличить государственное пособие на детей. За одного ребёнка пособие вырастет с 25 до 50 евро, за двоих и более детей — с 50 до 65 евро за каждого ребёнка.

По словам министра, повышение семейного пособия станет одной из трёх главных приоритетов Министерства благосостояния в работе нового правительства. Двумя другими приоритетами Узулниекс назвал введение базовой пенсии и расширение статуса «Почётной семьи».

Министерство уже провело расчёты необходимого финансирования, однако точную сумму пока не раскрывает — она станет предметом обсуждения в правительстве.

С 2028 года планируется ввести регулярный механизм пересмотра пособия с привязкой к экономической ситуации, а также начать его выплату уже с момента рождения ребёнка.

Кроме того, министерство намерено засчитывать в трудовой стаж период ухода за ребёнком с 1991 по 1995 год, когда социальные взносы не уплачивались. Узулниекс считает это вопросом исторической справедливости.

Введение базовой пенсии предусматривает пересмотр доплат за стаж до 1996 года и постепенное расширение поддержки. На первом этапе повышенные выплаты получат наиболее уязвимые пенсионеры — начиная с 85-летнего возраста.

Ещё одной важной инициативой станет реформа статуса «Почётной семьи». Его планируется предоставлять всем семьям с тремя и более детьми, а действие статуса сохранять до достижения младшим ребёнком 24 лет.

Узулниекс подчеркнул, что эти приоритеты соответствуют запросу премьер-министра — каждая отрасль должна сосредоточиться на ограниченном числе стратегических направлений. Все предложенные меры уже давно прорабатывались в министерстве и теперь вынесены на уровень правительства.

Права жителей важнее: омбудсмен резко высказалась о мигрантах
Права жителей важнее: омбудсмен резко высказалась о мигрантах

Сможет ли Кулберг изменить власть за четыре месяца? Политолог сомневается

Новый премьер Латвии Андрис Кулберг из «Объединённого списка» обещает управлять иначе: говорить с обществом прямо, не откладывать тяжёлые решения и снизить стену между коалицией и оппозицией. Но до выборов в Сейм остаётся около четырёх месяцев, а значит, времени на реальные перемены почти нет.

Польским королям заглянули в ДНК — и старая легенда стала выглядеть не так красиво

У каждой страны есть удобные истории о начале. Обычно там есть свой народ, своя земля, свой первый правитель и ощущение, что всё выросло почти естественно: жили люди, собрались вместе, построили государство.

Домбрава выбрал помощника — специалиста по «русским вшам» Шноре

Новый министр внутренних дел Янис Домбрава от Национального объединения определился с руководством своего бюро и советниками, сообщает LETA со ссылкой на МВД.

Вода в реках прогрелась до +17, но купаться рано

В латвийских реках и озёрах вода быстро теплеет, однако до комфортного купания ещё далеко. Местами температура уже достигла +17 градусов, но море остаётся заметно холоднее.

Удар по Румынии: НАТО срочно обсуждает ответ России

Российский беспилотник врезался в жилой дом в румынском Галаце, сообщает Deutsche Welle. После удара НАТО созывает экстренное заседание, а ЕС и США осудили атаку. Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против России.

Учёные придумали, как исправлять зрение без лазера. Пока звучит почти как фантастика

Люди десятилетиями привыкали к мысли: хочешь видеть без очков — готовься к лазеру. Красиво, быстро, дорого и немного страшно.

Экономика Латвии растёт, но тревоги только крепнут

Латвийская экономика продолжает расти, но поводов для спокойствия мало. По данным Центрального статистического управления, в первом квартале 2026 года ВВП Латвии вырос на 2,5% к тому же периоду прошлого года, а по сравнению с предыдущим кварталом - на 0,6%. В фактических ценах ВВП составил 9,856 млрд евро.

