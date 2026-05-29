Удар по Румынии: НАТО срочно обсуждает ответ России

Редакция PRESS 29 мая, 2026 16:45

Российский беспилотник врезался в жилой дом в румынском Галаце, сообщает Deutsche Welle. После удара НАТО созывает экстренное заседание, а ЕС и США осудили атаку. Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против России.

По данным публикации, дрон попал в квартиру на 10-м этаже многоэтажного дома. После удара начался пожар. Пострадали два человека, среди них 14-летний подросток.

О предстоящем экстренном заседании НАТО сообщил президент Финляндии Александр Стубб. Он заявил, что реакция на инцидент обсуждается совместно в рамках альянса, и назвал удар очередной чертой, которую Россия пересекла в агрессивной войне против Украины.

«Безрассудное поведение России представляет опасность для всех».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вновь подчеркнул, что альянс готов защищать каждый дюйм территории союзников. По его словам, НАТО будет усиливать готовность к сдерживанию, в том числе от беспилотников.

«Война России должна закончиться, как и пренебрежение Россией безопасностью гражданского населения».

В ЕС также осудили удар. На фоне инцидента Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против России. Для НАТО это ещё один прямой сигнал: российская война всё чаще создаёт угрозы уже не только для Украины, но и для стран альянса.

Главные новости

Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД
Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД (1)

Если сегодня мобилизация: права и обязанности жителей Латвии в военное время
Если сегодня мобилизация: права и обязанности жителей Латвии в военное время (3)

Права жителей важнее: омбудсмен резко высказалась о мигрантах
Права жителей важнее: омбудсмен резко высказалась о мигрантах

Сможет ли Кулберг изменить власть за четыре месяца? Политолог сомневается

Важно 17:36

Новый премьер Латвии Андрис Кулберг из «Объединённого списка» обещает управлять иначе: говорить с обществом прямо, не откладывать тяжёлые решения и снизить стену между коалицией и оппозицией. Но до выборов в Сейм остаётся около четырёх месяцев, а значит, времени на реальные перемены почти нет.

Польским королям заглянули в ДНК — и старая легенда стала выглядеть не так красиво

Наука 17:28

У каждой страны есть удобные истории о начале. Обычно там есть свой народ, своя земля, свой первый правитель и ощущение, что всё выросло почти естественно: жили люди, собрались вместе, построили государство.

Домбрава выбрал помощника — специалиста по «русским вшам» Шноре

Важно 17:10

Новый министр внутренних дел Янис Домбрава от Национального объединения определился с руководством своего бюро и советниками, сообщает LETA со ссылкой на МВД.

Вода в реках прогрелась до +17, но купаться рано

Новости Латвии 16:56

В латвийских реках и озёрах вода быстро теплеет, однако до комфортного купания ещё далеко. Местами температура уже достигла +17 градусов, но море остаётся заметно холоднее.

Учёные придумали, как исправлять зрение без лазера. Пока звучит почти как фантастика

Наука 16:35

Люди десятилетиями привыкали к мысли: хочешь видеть без очков — готовься к лазеру. Красиво, быстро, дорого и немного страшно.

Экономика Латвии растёт, но тревоги только крепнут

Важно 16:23

Латвийская экономика продолжает расти, но поводов для спокойствия мало. По данным Центрального статистического управления, в первом квартале 2026 года ВВП Латвии вырос на 2,5% к тому же периоду прошлого года, а по сравнению с предыдущим кварталом - на 0,6%. В фактических ценах ВВП составил 9,856 млрд евро.

