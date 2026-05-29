Удар по Румынии: НАТО срочно обсуждает ответ России

По данным публикации, дрон попал в квартиру на 10-м этаже многоэтажного дома. После удара начался пожар. Пострадали два человека, среди них 14-летний подросток.

О предстоящем экстренном заседании НАТО сообщил президент Финляндии Александр Стубб. Он заявил, что реакция на инцидент обсуждается совместно в рамках альянса, и назвал удар очередной чертой, которую Россия пересекла в агрессивной войне против Украины.

«Безрассудное поведение России представляет опасность для всех».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вновь подчеркнул, что альянс готов защищать каждый дюйм территории союзников. По его словам, НАТО будет усиливать готовность к сдерживанию, в том числе от беспилотников.

«Война России должна закончиться, как и пренебрежение Россией безопасностью гражданского населения».

В ЕС также осудили удар. На фоне инцидента Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против России. Для НАТО это ещё один прямой сигнал: российская война всё чаще создаёт угрозы уже не только для Украины, но и для стран альянса.