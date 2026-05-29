Пособие — не только бедным: может ли безработный иметь сбережения?

«Вести» 29 мая, 2026 12:00

Важно 0 комментариев

Существует некое поверье, что государственные пособия могут получать только жители со статусом бедного или малоимущего. В частности - пособие по безработице. Так ли это? - спрашивают читатели...

Нередко человек увольняется с работы добровольно. И в этом случае закон позволяет обратиться в Государственное агентство занятости (NVA) и зарегистрироваться как безработный. А потом и просить пособие по безработице. Оно начисляется независимо от того, какую зарплату получал уволившийся добровольно сотрудник, - по правилам, которые установлены Кабинетом министров для всех официальных безработных.

Об этом знают не все и порой такой добровольно прервавший трудовые отношения даже не просит пособие, предполагая, что на государственную помощь могут рассчитывать только те, кого уволили или сократили...

Вот и читатель Артур Н. из Даугавпилса сомневается, стоит ли идти на биржу труда, как называют филиалы NVA в народе, если он ушел с работы сам да еще и имеет на счету небольшие сбережения – размером с две минимальные зарплаты.

«Может быть, посчитают, что у меня есть подушка безопасности и мне государственное пособие не полагается?» - спрашивает читатель.

Подобные вопросы появились и у других читателей. Дело в том, что многие узнали информацию о вступлении в силу с 1 апреля изменений в порядке начисления пособий по безработице. Например, пособие не начисляется тем, кто получает авторский гонорар в это время.

А жительница Олайне Инна РЫЖОВА спрашивает: влияет ли на назначение пособия по безработице наличие сбережений на банковском счете, если на сберегательный счет поступают проценты, дивиденды?

Закон гласит

В законе «О государственном социальном страховании» объект обязательных взносов государственного социального страхования для наемных работников и самозанятых определяется как доход от оплачиваемой работы, установленное вознаграждение, доход самозанятых от хозяйственной деятельности и т. д.

(!) Сбережения, проценты по сберегательным счетам и дивиденды не считаются объектом обязательных взносов, с этого дохода не уплачиваются взносы обязательного социального страхования, поэтому они не могут влиять на присвоение статуса безработного и соответствующего пособия...

С 1 апреля 2026 года вступили в силу поправки к Закону о поддержке безработных и лиц, ищущих работу, которые предусматривают изменения в условиях получения и сохранения статуса безработного, а также в статусе лица, ищущего работу.

С 1 апреля 2026 года в соответствии с законом «О государственном социальном страховании» лицо, получающее доход, облагаемый обязательными государственными взносами социального страхования, не сможет получить статус безработного. В частности, в том месяце, когда получен доход от хозяйственной деятельности или гонорар.

Есть и исключение - если работа выполнялась до подачи заявления на получение статуса безработного, но работодатель (заказчик) уплачивал государственные взносы соцстрахования за этого человека после получения статуса безработного, а человек предоставит NVA документы, подтверждающие фактический период выполнения работы (договор об авторском вознаграждении, акт сдачи-приемки работы и т. д.).

Государственное агентство социального страхования (VSAA) уточняет, что с 1 апреля 2026 года поправки к Закону о поддержке безработных и лиц, ищущих работу, предусматривают, что право на получение пособия по безработице предоставляется только при отсутствии дохода, с которого необходимо вносить обязательные взносы государственного социального страхования.

Это условие предусмотрено для всех налоговых режимов, включая получателей гонораров. Как мы видим, на накопления, получение процентов от вкладов новые поправки к закону не распространяются...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД
Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД

Каждый день без важных решений делает проект дороже: от нового правительства ждут действий по Rail Baltica

Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта "Rail Baltica" не позднее 2035 года, заявил агентству ЛЕТА председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО "RB Rail" Матисс Паэгле.

Глава ЕК о дроне в Румынии: Россия перешла очередную черту

В своей агрессивной войне в Украине Россия "перешла очередную черту". Об этом в пятницу, 29 мая, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) написала в соцсети X.

Альпийский пейзаж с коровами выглядит как открытка. Но туристам лучше помнить одну вещь

В Австрии обычная прогулка по горной тропе закончилась трагедией, после которой туристам снова напоминают: корова на пастбище не всегда выглядит опасной, но это не домашняя декорация для красивых фото.

Бесплатные похороны: возможно ли это?

Центр Atvadas – новый стандарт ритуальных услуг в Латвии

Сознательно выбирали тех, кто уже становился жертвой мошенников: накрыли очередной кол-центр. ВИДЕО

В украинском Харькове в ходе международной спецоперации была ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся телефонным мошенничеством. По данным следствия, злоумышленники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами аферистов. На данный момент в Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители считают, что реальное число жертв может быть значительно больше, сообщает LSM.

В Риге столкнулись машина и мотоцикл: полиция ищет свидетелей

20 мая около 15:10 на улице Дзелзавас в Риге произошло столкновение автомобиля BMW 335D XDrive и мотоцикла CF MOTO, сообщает Госполиция на своей страничке в Фейсбуке.

Ликвидируют? Депутаты обеспокоены неясным будущим детского отделения Елгавской больницы

Ряд оппозиционных депутатов Елгавской думы выражает опасения по поводу возможного закрытия детского отделения Елгавской больницы в ходе оптимизации сети больниц, так как ни в Министерстве здравоохранения, ни в Елгавской думе и больнице ясного ответа о будущем отделения не дают.

