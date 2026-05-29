Пособие — не только бедным: может ли безработный иметь сбережения?

Нередко человек увольняется с работы добровольно. И в этом случае закон позволяет обратиться в Государственное агентство занятости (NVA) и зарегистрироваться как безработный. А потом и просить пособие по безработице. Оно начисляется независимо от того, какую зарплату получал уволившийся добровольно сотрудник, - по правилам, которые установлены Кабинетом министров для всех официальных безработных.

Об этом знают не все и порой такой добровольно прервавший трудовые отношения даже не просит пособие, предполагая, что на государственную помощь могут рассчитывать только те, кого уволили или сократили...

Вот и читатель Артур Н. из Даугавпилса сомневается, стоит ли идти на биржу труда, как называют филиалы NVA в народе, если он ушел с работы сам да еще и имеет на счету небольшие сбережения – размером с две минимальные зарплаты.

«Может быть, посчитают, что у меня есть подушка безопасности и мне государственное пособие не полагается?» - спрашивает читатель.

Подобные вопросы появились и у других читателей. Дело в том, что многие узнали информацию о вступлении в силу с 1 апреля изменений в порядке начисления пособий по безработице. Например, пособие не начисляется тем, кто получает авторский гонорар в это время.

А жительница Олайне Инна РЫЖОВА спрашивает: влияет ли на назначение пособия по безработице наличие сбережений на банковском счете, если на сберегательный счет поступают проценты, дивиденды?

Закон гласит

В законе «О государственном социальном страховании» объект обязательных взносов государственного социального страхования для наемных работников и самозанятых определяется как доход от оплачиваемой работы, установленное вознаграждение, доход самозанятых от хозяйственной деятельности и т. д.

(!) Сбережения, проценты по сберегательным счетам и дивиденды не считаются объектом обязательных взносов, с этого дохода не уплачиваются взносы обязательного социального страхования, поэтому они не могут влиять на присвоение статуса безработного и соответствующего пособия...

С 1 апреля 2026 года вступили в силу поправки к Закону о поддержке безработных и лиц, ищущих работу, которые предусматривают изменения в условиях получения и сохранения статуса безработного, а также в статусе лица, ищущего работу.

С 1 апреля 2026 года в соответствии с законом «О государственном социальном страховании» лицо, получающее доход, облагаемый обязательными государственными взносами социального страхования, не сможет получить статус безработного. В частности, в том месяце, когда получен доход от хозяйственной деятельности или гонорар.

Есть и исключение - если работа выполнялась до подачи заявления на получение статуса безработного, но работодатель (заказчик) уплачивал государственные взносы соцстрахования за этого человека после получения статуса безработного, а человек предоставит NVA документы, подтверждающие фактический период выполнения работы (договор об авторском вознаграждении, акт сдачи-приемки работы и т. д.).

Государственное агентство социального страхования (VSAA) уточняет, что с 1 апреля 2026 года поправки к Закону о поддержке безработных и лиц, ищущих работу, предусматривают, что право на получение пособия по безработице предоставляется только при отсутствии дохода, с которого необходимо вносить обязательные взносы государственного социального страхования.

Это условие предусмотрено для всех налоговых режимов, включая получателей гонораров. Как мы видим, на накопления, получение процентов от вкладов новые поправки к закону не распространяются...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА