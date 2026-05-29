Вода в реках прогрелась до +17, но купаться рано

По данным метеорологов, в Лиелупе и Венте вода прогрелась до +15..+17 градусов. В Айвиексте и Даугаве температура составляет около +15 градусов, в Гауе - от +13 до +15 градусов.

Морская вода пока бодрит без всякой пощады. У побережья Латвии её температура держится в пределах +10..+14 градусов, поэтому для долгого купания такие условия подходят разве что закалённым людям.

В реках в основном продолжается период маловодья. Уровень воды меняется незначительно, резких колебаний метеорологи не отмечают.

Комфортной для купания в открытых водоёмах считается температура около +22..+25 градусов. При температуре ниже +18 градусов безопаснее ограничиться коротким окунанием: холодная вода повышает риск судорог и переохлаждения.