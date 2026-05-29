Вода в реках прогрелась до +17, но купаться рано

Редакция PRESS 29 мая, 2026 16:56

Новости Латвии 0 комментариев

В латвийских реках и озёрах вода быстро теплеет, однако до комфортного купания ещё далеко. Местами температура уже достигла +17 градусов, но море остаётся заметно холоднее.

По данным метеорологов, в Лиелупе и Венте вода прогрелась до +15..+17 градусов. В Айвиексте и Даугаве температура составляет около +15 градусов, в Гауе - от +13 до +15 градусов.

Морская вода пока бодрит без всякой пощады. У побережья Латвии её температура держится в пределах +10..+14 градусов, поэтому для долгого купания такие условия подходят разве что закалённым людям.

В реках в основном продолжается период маловодья. Уровень воды меняется незначительно, резких колебаний метеорологи не отмечают.

Комфортной для купания в открытых водоёмах считается температура около +22..+25 градусов. При температуре ниже +18 градусов безопаснее ограничиться коротким окунанием: холодная вода повышает риск судорог и переохлаждения.

Продано: чей теперь Рижский автовокзал?
Эксклюзив

Продано: чей теперь Рижский автовокзал?

Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД
Важно

Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД

Права жителей важнее: омбудсмен резко высказалась о мигрантах
Важно

Права жителей важнее: омбудсмен резко высказалась о мигрантах

Сможет ли Кулберг изменить власть за четыре месяца? Политолог сомневается

Важно 17:36

Важно 0 комментариев

Новый премьер Латвии Андрис Кулберг из «Объединённого списка» обещает управлять иначе: говорить с обществом прямо, не откладывать тяжёлые решения и снизить стену между коалицией и оппозицией. Но до выборов в Сейм остаётся около четырёх месяцев, а значит, времени на реальные перемены почти нет.

Загрузка

Польским королям заглянули в ДНК — и старая легенда стала выглядеть не так красиво

Наука 17:28

Наука 0 комментариев

У каждой страны есть удобные истории о начале. Обычно там есть свой народ, своя земля, свой первый правитель и ощущение, что всё выросло почти естественно: жили люди, собрались вместе, построили государство.

Домбрава выбрал помощника — специалиста по «русским вшам» Шноре

Важно 17:10

Важно 0 комментариев

Новый министр внутренних дел Янис Домбрава от Национального объединения определился с руководством своего бюро и советниками, сообщает LETA со ссылкой на МВД.

Удар по Румынии: НАТО срочно обсуждает ответ России

Важно 16:45

Важно 0 комментариев

Российский беспилотник врезался в жилой дом в румынском Галаце, сообщает Deutsche Welle. После удара НАТО созывает экстренное заседание, а ЕС и США осудили атаку. Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против России.

Учёные придумали, как исправлять зрение без лазера. Пока звучит почти как фантастика

Наука 16:35

Наука 0 комментариев

Люди десятилетиями привыкали к мысли: хочешь видеть без очков — готовься к лазеру. Красиво, быстро, дорого и немного страшно.

Экономика Латвии растёт, но тревоги только крепнут

Важно 16:23

Важно 0 комментариев

Латвийская экономика продолжает расти, но поводов для спокойствия мало. По данным Центрального статистического управления, в первом квартале 2026 года ВВП Латвии вырос на 2,5% к тому же периоду прошлого года, а по сравнению с предыдущим кварталом - на 0,6%. В фактических ценах ВВП составил 9,856 млрд евро.

