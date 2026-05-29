Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 29. Мая Завтра: Maksis, Raivis, Raivo
Доступность

Стратегическое введение в заблуждение? Покупательница обвинила Rimi в путанице с акциями

Редакция PRESS 29 мая, 2026 14:55

Новости Латвии 0 комментариев

Жительница Латвии в ироничной форме раскритиковала работу сети супермаркетов Rimi Latvia, обвинив магазины в «манипуляциях» с акциями и ценниками. Эмоциональный пост быстро набрал популярность в соцсетях.

Автор публикации шутливо заявила, что у руководства Rimi якобы существует «секретный отдел стратегического введения покупателей в заблуждение», сотрудники которого придумывают способы запутать клиентов с акциями и скидками.

Первый случай, вызвавший недовольство покупательницы, был связан с подарочным пакетом. По её словам, товар находился на стенде со скидками, однако на кассе скидка не применилась. Как объяснила кассир, в системе пакет значился не как «подарочный пакет», а как «сувенир».

После этого женщина решила провести «социальный эксперимент» и начала спрашивать окружающих, как они называют этот предмет. По её словам, все опрошенные уверенно отвечали, что это подарочный пакет, однако магазин продолжал считать его сувениром.

Второй эпизод произошёл в одном из гипермаркетов сети и был связан с арбузами. Автор поста утверждает, что рядом с товарами находился яркий ценник с обозначением скидки, однако акционная цена распространялась на другой сорт арбузов. В результате покупатели могли легко запутаться и взять товар без скидки.

Женщина иронично назвала такую ситуацию «стратегической географией», когда ценник расположен рядом с одним товаром, но относится к совершенно другому.

Несмотря на критику, автор публикации признала, что купленный арбуз оказался вкусным и сладким, хотя и пошутила, что после такой покупки ей придётся «питаться святым духом до следующей зарплаты».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Продано: чей теперь Рижский автовокзал?
Эксклюзив

Продано: чей теперь Рижский автовокзал?

Домбрава выбрал помощника — специалиста по «русским вшам» Шноре
Важно

Домбрава выбрал помощника — специалиста по «русским вшам» Шноре

Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД
Важно

Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Сможет ли Кулберг изменить власть за четыре месяца? Политолог сомневается

Важно 17:36

Важно 0 комментариев

Новый премьер Латвии Андрис Кулберг из «Объединённого списка» обещает управлять иначе: говорить с обществом прямо, не откладывать тяжёлые решения и снизить стену между коалицией и оппозицией. Но до выборов в Сейм остаётся около четырёх месяцев, а значит, времени на реальные перемены почти нет.

Новый премьер Латвии Андрис Кулберг из «Объединённого списка» обещает управлять иначе: говорить с обществом прямо, не откладывать тяжёлые решения и снизить стену между коалицией и оппозицией. Но до выборов в Сейм остаётся около четырёх месяцев, а значит, времени на реальные перемены почти нет.

Читать
Загрузка

Польским королям заглянули в ДНК — и старая легенда стала выглядеть не так красиво

Наука 17:28

Наука 0 комментариев

У каждой страны есть удобные истории о начале. Обычно там есть свой народ, своя земля, свой первый правитель и ощущение, что всё выросло почти естественно: жили люди, собрались вместе, построили государство.

У каждой страны есть удобные истории о начале. Обычно там есть свой народ, своя земля, свой первый правитель и ощущение, что всё выросло почти естественно: жили люди, собрались вместе, построили государство.

Читать

Домбрава выбрал помощника — специалиста по «русским вшам» Шноре

Важно 17:10

Важно 0 комментариев

Новый министр внутренних дел Янис Домбрава от Национального объединения определился с руководством своего бюро и советниками, сообщает LETA со ссылкой на МВД.

Новый министр внутренних дел Янис Домбрава от Национального объединения определился с руководством своего бюро и советниками, сообщает LETA со ссылкой на МВД.

Читать

Вода в реках прогрелась до +17, но купаться рано

Новости Латвии 16:56

Новости Латвии 0 комментариев

В латвийских реках и озёрах вода быстро теплеет, однако до комфортного купания ещё далеко. Местами температура уже достигла +17 градусов, но море остаётся заметно холоднее.

В латвийских реках и озёрах вода быстро теплеет, однако до комфортного купания ещё далеко. Местами температура уже достигла +17 градусов, но море остаётся заметно холоднее.

Читать

Удар по Румынии: НАТО срочно обсуждает ответ России

Важно 16:45

Важно 0 комментариев

Российский беспилотник врезался в жилой дом в румынском Галаце, сообщает Deutsche Welle. После удара НАТО созывает экстренное заседание, а ЕС и США осудили атаку. Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против России.

Российский беспилотник врезался в жилой дом в румынском Галаце, сообщает Deutsche Welle. После удара НАТО созывает экстренное заседание, а ЕС и США осудили атаку. Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против России.

Читать

Учёные придумали, как исправлять зрение без лазера. Пока звучит почти как фантастика

Наука 16:35

Наука 0 комментариев

Люди десятилетиями привыкали к мысли: хочешь видеть без очков — готовься к лазеру. Красиво, быстро, дорого и немного страшно.

Люди десятилетиями привыкали к мысли: хочешь видеть без очков — готовься к лазеру. Красиво, быстро, дорого и немного страшно.

Читать

Экономика Латвии растёт, но тревоги только крепнут

Важно 16:23

Важно 0 комментариев

Латвийская экономика продолжает расти, но поводов для спокойствия мало. По данным Центрального статистического управления, в первом квартале 2026 года ВВП Латвии вырос на 2,5% к тому же периоду прошлого года, а по сравнению с предыдущим кварталом - на 0,6%. В фактических ценах ВВП составил 9,856 млрд евро.

Латвийская экономика продолжает расти, но поводов для спокойствия мало. По данным Центрального статистического управления, в первом квартале 2026 года ВВП Латвии вырос на 2,5% к тому же периоду прошлого года, а по сравнению с предыдущим кварталом - на 0,6%. В фактических ценах ВВП составил 9,856 млрд евро.

Читать