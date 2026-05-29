Стратегическое введение в заблуждение? Покупательница обвинила Rimi в путанице с акциями

Автор публикации шутливо заявила, что у руководства Rimi якобы существует «секретный отдел стратегического введения покупателей в заблуждение», сотрудники которого придумывают способы запутать клиентов с акциями и скидками.

Первый случай, вызвавший недовольство покупательницы, был связан с подарочным пакетом. По её словам, товар находился на стенде со скидками, однако на кассе скидка не применилась. Как объяснила кассир, в системе пакет значился не как «подарочный пакет», а как «сувенир».

После этого женщина решила провести «социальный эксперимент» и начала спрашивать окружающих, как они называют этот предмет. По её словам, все опрошенные уверенно отвечали, что это подарочный пакет, однако магазин продолжал считать его сувениром.

Второй эпизод произошёл в одном из гипермаркетов сети и был связан с арбузами. Автор поста утверждает, что рядом с товарами находился яркий ценник с обозначением скидки, однако акционная цена распространялась на другой сорт арбузов. В результате покупатели могли легко запутаться и взять товар без скидки.

Женщина иронично назвала такую ситуацию «стратегической географией», когда ценник расположен рядом с одним товаром, но относится к совершенно другому.

Несмотря на критику, автор публикации признала, что купленный арбуз оказался вкусным и сладким, хотя и пошутила, что после такой покупки ей придётся «питаться святым духом до следующей зарплаты».