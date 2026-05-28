«Это ужасно!» Родители живо обсуждают участь детей на летних каникулах

Тем, у кого дети постарше, возможно, немного легче — они уже умеют сами себя занять и позаботиться о себе. Но что делать с самыми маленькими?

В соцсетях все чаще обсуждают именно этот вопрос: стоит ли летом продолжать водить детей в детский сад или лучше дать им больше времени проводить дома с семьей.

На платформе “Threads” эту тему подняла Лива. Она спросила: «Лето приближается. В пятницу выпускной в садике. Водить ли ребенка в детский сад летом? За или против?»

В комментариях большинство считают, что ребенку нужен отдых от привычного режима. Другие напоминают, что не у всех есть возможность оставить детей дома под присмотром. Мнения разделились, и каждая семья ищет наиболее подходящее для себя решение.

Например, Лаура считает, что так же, как школьникам нужен отдых от школы, он необходим и детям из детского сада.

«Если оба родителя действительно работают и невозможно совместить это с отпусками — тогда да. Но если родитель забирает двухлетнего ребенка прямо с пляжа — загорелый и отдохнувший, пока ребенок весь день проводит на улице с чужими детьми и воспитателем, без каких-либо полезных занятий (летом в 99% дошкольных учреждений нет занятий или организованных активностей), это ужасно», — считает она.

Какие мнения высказывают другие комментаторы?

«Мы оба дома. Но есть работа с интернет-магазином и четырехмесячный младенец. В сутках слишком мало часов. Трехлетнюю дочку будем водить все лето. При этом ни на море, никуда еще мы не ездим. Работаем».

«Один месяц будет полностью свободным. Остальные два месяца будет ходить, но в очень легком режиме, с большим количеством выходных. Буду отправлять в садик, когда у меня будут рабочие дела».

«В детский сад летом — только если оба родителя работают. Я не работаю, поэтому мой ребенок летом будет дома».

«У детей всегда должно быть свободное лето. Так росла я, и точно так же растут мои дети!»

«Все зависит от того, есть ли кто-то, кто будет заниматься ребенком. Если ребенок просто предоставлен сам себе — лучше детский сад. А если у семьи запланирован отпуск, то на это время можно не водить».

«Ребенку тоже нужны каникулы. Детский сад — это тоже своего рода нагрузка, говорю это по собственному опыту работы в дошкольном учреждении. Особенно перед школой отдых важен. В августе точно дала бы ребенку свободное время».

«Я категорически ПРОТИВ детского сада летом и вообще против работы летом. Но жизнь есть жизнь, и обстоятельства бывают разные».

«Пусть ребенок этим летом как следует отдохнет. Когда еще это делать, если не в детстве?»

«Я против. Перед школой ребенку нужно отдыхать и наслаждаться свободой! Разве что сам ребенок очень хочет ходить».