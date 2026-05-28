Вот для чего отчуждали землю у границы: военные устанавливают «зубы дракона»

Препятствия, размещенные в три ряда, весят около полутора тонн каждое и установлены с небольшими промежутками, чтобы не допустить передвижения военной техники через границу. В этом году NBS планируют построить более восьми километров противомобильной инфраструктуры в рамках общего проекта Балтийской линии обороны, сообщает портал LSM.lv.

Цель оборонительной линии — не только сдержать возможного противника, но при необходимости остановить и уничтожить его еще в приграничной зоне.

Работы значительно ускорил Закон о создании противомобильной инфраструктуры, который позволил размещать такие заграждения и на гражданских территориях. Сейчас на отдельных участках, где ранее был установлен сервитут, начат процесс отчуждения земли с выплатой компенсации владельцам.

Помимо «зубов дракона», в будущем также планируется строительство противотанковых рвов.

Одновременно, чтобы обеспечить эффективное обслуживание и содержание приграничной инфраструктуры, комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике концептуально поддержала поправки к Закону о защитных зонах. Они предусматривают создание вдоль внешней сухопутной границы Латвии дополнительной 30-метровой защитной полосы помимо уже действующего специального режима в 12-метровой зоне от линии государственной границы.

Председатель комиссии Каспарс Бришкенс отметил, что новое регулирование поможет предотвратить повреждения инфраструктуры и усилить возможности по эффективной защите государственной границы.