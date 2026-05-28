Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вот для чего отчуждали землю у границы: военные устанавливают «зубы дракона»

Редакция PRESS 28 мая, 2026 18:08

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Препятствия, размещенные в три ряда, весят около полутора тонн каждое и установлены с небольшими промежутками, чтобы не допустить передвижения военной техники через границу. В этом году NBS планируют построить более восьми километров противомобильной инфраструктуры в рамках общего проекта Балтийской линии обороны, сообщает портал LSM.lv.

Цель оборонительной линии — не только сдержать возможного противника, но при необходимости остановить и уничтожить его еще в приграничной зоне.

Работы значительно ускорил Закон о создании противомобильной инфраструктуры, который позволил размещать такие заграждения и на гражданских территориях. Сейчас на отдельных участках, где ранее был установлен сервитут, начат процесс отчуждения земли с выплатой компенсации владельцам.

Помимо «зубов дракона», в будущем также планируется строительство противотанковых рвов.

Одновременно, чтобы обеспечить эффективное обслуживание и содержание приграничной инфраструктуры, комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике концептуально поддержала поправки к Закону о защитных зонах. Они предусматривают создание вдоль внешней сухопутной границы Латвии дополнительной 30-метровой защитной полосы помимо уже действующего специального режима в 12-метровой зоне от линии государственной границы.

Председатель комиссии Каспарс Бришкенс отметил, что новое регулирование поможет предотвратить повреждения инфраструктуры и усилить возможности по эффективной защите государственной границы.

Торжественно вбила гвоздь: как символично Эвика Силиня уходила, а Кулбергс заступал
Торжественно вбила гвоздь: как символично Эвика Силиня уходила, а Кулбергс заступал

Латвия проиграла Норвегии на ЧМ по хоккею

Сборная Латвии по хоккею проиграла Норвегии на Чемпионате мира со счетом 0:2 (0:0, 1:0, 1:0).

Как бросить пить? Что помогает вылечиться от алкоголизма: психология, лекарства, кодировки

Алкоголизм -- это хроническое заболевание, разрушающее здоровье и социальную жизнь, которое негативно влияет на генетику, работу мозга и химию организма. Наука доказала, что алкоголь вызывает нейродеградацию, усиливает депрессию и увеличивает риски тяжелых диагнозов и смерти.

Теракт в Швейцарии: на вокзале мужчина напал на прохожих с ножом

В швейцарском Винтертуре близ Цюриха мужчина напал с холодным оружием на прохожих и ранил троих человек. Инцидент произошел в четверг, 28 мая, вскоре после 08:30 у вокзала Винтертура. Власти квалифицировали нападение как "террористический акт". Подозреваемый - 31-летний гражданин Швейцарии - задержан.

«В 40-литровый бак залили 41 литр»: рижанин обвинил заправку в махинациях

Автомобилист из Риги обвинил автозаправку Viada в возможном недоливе газа и «подкрученных» колонках. Эмоциональный пост с жалобой на работу станции на Буллю, 72A появился в Facebook и быстро начал распространяться в соцсетях.

Европейская комиссия оштрафовала Temu на 200 миллионов евро

Европейская комиссия наложила крупный штраф в размере 200 миллионов евро на популярную китайскую онлайн-площадку Temu. Компания признана нарушившей Закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

Ригу снова парализует: веломарафон «закупорит» транспортные артерии (карта)

 В эти выходные, в воскресенье, 31 мая, в Риге пройдет “Toyota” Rīgas velomaratons, поэтому в городе ожидаются серьезные ограничения движения. Ограничения начнут вводить постепенно уже с субботы, 30 мая, с 17:00, а в воскресенье движение на ряде улиц будут перекрывать в соответствии с проведением заездов.

Держал предмет, похожий на оружие: полиция задержала ребенка (Видео)

Камеры видеонаблюдения в Даугавпилсе заметили подростка с предметом, похожим на оружие, после чего полиция оперативно выехала на место и задержала несовершеннолетнего прямо на улице.

