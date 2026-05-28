«Мы можем этого достичь!» Кулбергс обещает поднять страну за четыре месяца

Кулбергс отметил, что четыре года назад и не подозревал, что может стать депутатом Сейма, а две недели назад - что может стать премьером. Он поблагодарил президента Эдгара Ринкевича за выдвижение на пост премьера и коллег за доверие.

Кулбергс подчеркнул, что за две недели в стране был разрешен политический кризис. Он гордится тем, что политики смогли договориться и найти общее даже в остроэмоциональных вопросах. Он также добавил, что процесс формирования этого правительства для латвийских условий был нехарактерно быстрым - за 10 дней было создано работоспособное правительство.

Скорости требует и общество. "Тянуть резину сейчас не годится", - сказал Кулбергс, подчеркнув, что Латвии необходимо эффективное и профессиональное правительство, которое действительно хочет и может работать.

По словам Кулбергса, обязанность правительства - заботиться о безопасности Латвии - внешней, экономической, энергетической - а также о безопасности людей в своей стране. Кандидат на пост премьер-министра хочет, чтобы правительство под его руководством запомнилось словами "скорость и ответственность".

Кроме того, Кулбергс заявил, что экономика страны идет рука об руку с безопасностью. "Без безопасности не будет экономики, а без экономики не будет безопасности", - сказал он. Украина - хороший тому пример: страна в условиях войны способна производить, внедрять инновации и экспортировать. "Стоит поучиться", - отметил политик.

Он считает, что государство больше не может жить в долг. Это не является хорошим финансовым управлением. Если так продолжать, по мнению Кулбергса, остается два варианта: либо повышать налоги, либо больше зарабатывать. "Ничего не делать - не выход из ситуации", - заявил политик в данной связи.

Он подчеркнул, что "кровно заработанные деньги" нужно использовать с умом и положить конец расточительству. В качестве примеров расточительства он привел необоснованные денежные премии, лишние командировки и закупки.

Кулбергс заявил, что не боится брать на себя ответственность. Он готов уделить большое внимание вопросам, связанным с "airBaltic", "Rail Baltica" и ходом выборов.

Кандидат на пост премьер-министра подчеркнул, что нужно покончить с модой на непринятие решений. Придется принимать тяжелые решения, которые нужно будет честно объяснять и обществу.

Кулбергс пообещал открытость со своей стороны и отказ от декоративных обещаний. Он признал, что у него не будет решений для всех существующих и будущих проблем, не будет ответов на все вопросы, правительство не сможет удовлетворить абсолютно все приоритеты. Будут и ошибки, которые допустит сам Кулбергс. "Но их нужно признавать, исправлять и учиться на них", - подчеркнул политик.

Работа в предвыборное время будет нелегкой, однако это будет хорошим мерилом, с помощью которого народ очень хорошо поймет, хорошо или плохо работает правительство, считает Кулбергс.

Он призвал оставить политические склоки для предвыборных дебатов, потому что они не помогут достичь главного. При этом политик не станет ждать от других снисходительности по отношению к нему, потому что острая критика держит правительство в тонусе.

Латвийский народ доказал, что тяжелым трудом можно добиться головокружительных успехов в различных отраслях, утверждает Кулбергс, возлагая надежды на то, что Латвия может оказаться на первом месте и в политике.

Он выразил уверенность, что Латвия может стать лучшим местом в мире для детей, и, если это произойдет, она станет лучшим местом в мире и для других жителей. По мнению Кулбергса, в Латвии также могло бы быть самое быстрое государственное управление в Европе. "Мы можем этого достичь, если захотим", - подытожил кандидат на пост руководителя правительства.