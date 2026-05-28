Есть можно, сажать не рекомендуется: чем опасен картофель из магазина?

© Lsm.lv 28 мая, 2026 17:27

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

Во многих регионах Латвии посадка картофеля уже завершилась. По словам фермеров, нынешняя весна оказалась благоприятной — дожди почти не мешали полевым работам.

Эксперт отрасли Илгварс Круминьш, который занимается картофелеводством более 30 лет и выращивает семенной картофель в хозяйстве “Kalnāres” в Скриверской волости, рассказал, что оптимальное время для посадки — середина и конец мая, хотя сажать можно и в первые дни июня.

«Картофелю нравится теплая земля. Если почва еще холодная, возрастает риск заболеваний. Оптимальное время — период цветения черемухи и еще две–три недели после этого», — пояснил он.

Пока профессиональные хозяйства используют сертифицированный семенной материал, многие владельцы огородов сажают картофель из магазинов. Однако специалисты считают это рискованным.

По словам Круминьша, у магазинного картофеля есть два главных риска. Во-первых, импортные клубни часто обрабатывают средствами против прорастания, поэтому они могут вообще не дать всходов. Во-вторых, вместе с такими клубнями можно занести опасные болезни.

«Профессиональные сорта в Европе очень урожайны, но часто чувствительны к фитофторозу и требуют регулярной обработки. Для небольшого огорода это может закончиться плохим урожаем», — отметил эксперт.

Особенно опасными считаются кольцевая гниль, нематоды и фитофтороз. Нематоды способны сохраняться в почве долгие годы, и избавиться от них крайне сложно.

Специалисты напоминают, что профессиональных производителей ежегодно проверяют, а в магазинах уже несколько лет продаются сертифицированные семенные клубни в небольших упаковках — именно их рекомендуют использовать для посадки.

Руководитель хозяйства “Briežkalni” в Лигатненской волости Риналдс Циематниекс также не советует сажать магазинный картофель — как из-за болезней, так и потому, что невозможно точно знать сорт. Кроме того, многие европейские сорта слишком поздние для латвийского климата. Если в Латвии распространено около 60 сортов картофеля, то в Европе их насчитывается примерно полторы тысячи.

Эксперты отмечают, что картофель не слишком требователен к условиям. Его можно выращивать не только в поле, но и в мешках или больших цветочных горшках. Главное — чтобы было достаточно места для формирования клубней.

«Картофелю нравится рыхлая почва с достаточным количеством воздуха. Хорошо подходит песчаная земля, если в ней хватает влаги», — рассказал Круминьш.

Специалисты также советуют не выращивать картофель несколько лет подряд на одном и том же месте, поскольку это увеличивает риск болезней и вредителей.

Надписи на латышском дорого обходятся: ослабит ли Сейм позиции госязыка?
Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса
Даю Сейму неделю: латвийский блогер индийского происхождение требует дать гражданство и ему
Вот для чего отчуждали землю у границы: военные устанавливают «зубы дракона»

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Даже крысы бегут из Латвии! Забавное видео из Рижского аэропорта

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

У берегов Турции атакованы три танкера «теневого флота» России

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

Бензин дорожает, дизель дешевеет: что происходит на заправках Латвии?

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Ещё одна причину есть арбуз летом: он не только про воду и сладость

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

