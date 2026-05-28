Есть можно, сажать не рекомендуется: чем опасен картофель из магазина?

Во многих регионах Латвии посадка картофеля уже завершилась. По словам фермеров, нынешняя весна оказалась благоприятной — дожди почти не мешали полевым работам.

Эксперт отрасли Илгварс Круминьш, который занимается картофелеводством более 30 лет и выращивает семенной картофель в хозяйстве “Kalnāres” в Скриверской волости, рассказал, что оптимальное время для посадки — середина и конец мая, хотя сажать можно и в первые дни июня.

«Картофелю нравится теплая земля. Если почва еще холодная, возрастает риск заболеваний. Оптимальное время — период цветения черемухи и еще две–три недели после этого», — пояснил он.

Пока профессиональные хозяйства используют сертифицированный семенной материал, многие владельцы огородов сажают картофель из магазинов. Однако специалисты считают это рискованным.

По словам Круминьша, у магазинного картофеля есть два главных риска. Во-первых, импортные клубни часто обрабатывают средствами против прорастания, поэтому они могут вообще не дать всходов. Во-вторых, вместе с такими клубнями можно занести опасные болезни.

«Профессиональные сорта в Европе очень урожайны, но часто чувствительны к фитофторозу и требуют регулярной обработки. Для небольшого огорода это может закончиться плохим урожаем», — отметил эксперт.

Особенно опасными считаются кольцевая гниль, нематоды и фитофтороз. Нематоды способны сохраняться в почве долгие годы, и избавиться от них крайне сложно.

Специалисты напоминают, что профессиональных производителей ежегодно проверяют, а в магазинах уже несколько лет продаются сертифицированные семенные клубни в небольших упаковках — именно их рекомендуют использовать для посадки.

Руководитель хозяйства “Briežkalni” в Лигатненской волости Риналдс Циематниекс также не советует сажать магазинный картофель — как из-за болезней, так и потому, что невозможно точно знать сорт. Кроме того, многие европейские сорта слишком поздние для латвийского климата. Если в Латвии распространено около 60 сортов картофеля, то в Европе их насчитывается примерно полторы тысячи.

Эксперты отмечают, что картофель не слишком требователен к условиям. Его можно выращивать не только в поле, но и в мешках или больших цветочных горшках. Главное — чтобы было достаточно места для формирования клубней.

«Картофелю нравится рыхлая почва с достаточным количеством воздуха. Хорошо подходит песчаная земля, если в ней хватает влаги», — рассказал Круминьш.

Специалисты также советуют не выращивать картофель несколько лет подряд на одном и том же месте, поскольку это увеличивает риск болезней и вредителей.