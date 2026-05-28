Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 28. Мая Завтра: Vilhelms, Vilis
Доступность

Ригу снова парализует: веломарафон «закупорит» транспортные артерии (карта) (1)

Редакция PRESS 28 мая, 2026 15:42

Важно 1 комментариев

LETA

 В эти выходные, в воскресенье, 31 мая, в Риге пройдет “Toyota” Rīgas velomaratons, поэтому в городе ожидаются серьезные ограничения движения. Ограничения начнут вводить постепенно уже с субботы, 30 мая, с 17:00, а в воскресенье движение на ряде улиц будут перекрывать в соответствии с проведением заездов.

Самоуправление призывает водителей и жителей заранее ознакомиться с изменениями организации движения и по возможности планировать альтернативные маршруты.

Заезды и маршруты

В воскресенье с 11:15 до 12:25 пройдет спортивный заезд по маршруту: набережная 11 Ноября, Каменный мост, улица Кугу, улица Триядибас, дамба Ранькя, дамба Баласта, Вантовый мост, Площадь Пилс, улица Торня, Площадь Пилс, улица Муйтас и набережная 11 Ноября, где расположен финиш.

С 12:40 до 13:10 состоится женский спортивный заезд, с 12:45 до 14:15 — семейный заезд, а с 14:40 до 15:55 — народный заезд. Их маршрут пройдет по набережной 11 Ноября, набережной генерала Радзиня, улице Краста, далее через Южный мост, улицу Баускас, улицу Мукусалас, транспортное кольцо на Мукусалас, затем обратно по Мукусалас, через тоннель Каменного моста, улицу Кугу, улицу Триядибас, дамбу Ранькя, дамбу Баласта, Вантовый мост, Площадь Пилс, улицу Торня, улицу Муйтас и набережную 11 Ноября.

Запрет на остановку и стоянку

С 17:00 субботы до 19:30 воскресенья будет запрещена остановка и стоянка транспорта по обеим сторонам набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на параллельной улице со стороны Старой Риги между Бискапа гате и Полю гате.

Также с 17:00 субботы до 17:00 воскресенья запрет будет действовать на дамбе Баласта и на улице Кугу со стороны Даугавы.

Закрытое движение

С 17:00 субботы до 19:30 воскресенья полностью закроют движение на набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на прилегающей параллельной улице в Старой Риге.

В воскресенье с 11:00 до 12:00 движение перекроют на Каменном мосту в направлении Пардаугавы, а также на улице Кугу, улице Триядибас, дамбе Ранькя, дамбе Баласта и Вантовом мосту. На дамбе Ранькя организуют двустороннее движение по встречной полосе, а на Вантовом мосту по левой полосе продолжит ходить общественный транспорт.

С 12:30 до 16:15 перекроют движение по набережной 11 Ноября, набережной генерала Радзиня и улице Краста на участке от Каменного моста до Южного моста. С 12:30 до 16:30 будет закрыто движение на Южном мосту в направлении Пардаугавы — от съезда с улицы Краста до улицы Баускас.

С 12:30 до 17:00 перекроют движение на улице Баускас от кольца Южного моста до улицы Мукусалас, на улице Мукусалас от улицы Баускас до Каменного моста, на транспортном кольце под Островным мостом, в тоннеле Каменного моста, на улице Кугу, улице Триядибас, дамбе Ранькя, дамбе Баласта и Вантовом мосту.

Дополнительные изменения

30 и 31 мая на набережной 11 Ноября отключат светофоры. Также с 17:00 субботы до 19:30 воскресенья там закроют зону размещения средств микромобильности.

Из-за ограничений изменятся и маршруты общественного транспорта, а также расписание движения. Актуальная информация будет опубликована дополнительно. Информационный телефон Риги — 1201.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса
Важно

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса

Даю Сейму неделю: латвийский блогер индийского происхождение требует дать гражданство и ему
Важно

Даю Сейму неделю: латвийский блогер индийского происхождение требует дать гражданство и ему

Надписи на латышском дорого обходятся: ослабит ли Сейм позиции госязыка?
Важно

Надписи на латышском дорого обходятся: ослабит ли Сейм позиции госязыка?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Вот для чего отчуждали землю у границы: военные устанавливают «зубы дракона» (1)

Важно 18:08

Важно 1 комментариев

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Читать
Загрузка

Даже крысы бегут из Латвии! Забавное видео из Рижского аэропорта (1)

Выбор редакции 18:04

Выбор редакции 1 комментариев

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

Читать

У берегов Турции атакованы три танкера «теневого флота» России (1)

Мир 17:52

Мир 1 комментариев

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

Читать

Бензин дорожает, дизель дешевеет: что происходит на заправках Латвии? (1)

Бизнес 17:42

Бизнес 1 комментариев

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Читать

Ещё одна причину есть арбуз летом: он не только про воду и сладость (1)

Азбука здоровья 17:29

Азбука здоровья 1 комментариев

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

Читать

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса (1)

Важно 17:29

Важно 1 комментариев

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

Читать

Есть можно, сажать не рекомендуется: чем опасен картофель из магазина? (1)

Новости Латвии 17:27

Новости Латвии 1 комментариев

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

Читать