Самоуправление призывает водителей и жителей заранее ознакомиться с изменениями организации движения и по возможности планировать альтернативные маршруты.

Заезды и маршруты

В воскресенье с 11:15 до 12:25 пройдет спортивный заезд по маршруту: набережная 11 Ноября, Каменный мост, улица Кугу, улица Триядибас, дамба Ранькя, дамба Баласта, Вантовый мост, Площадь Пилс, улица Торня, Площадь Пилс, улица Муйтас и набережная 11 Ноября, где расположен финиш.

С 12:40 до 13:10 состоится женский спортивный заезд, с 12:45 до 14:15 — семейный заезд, а с 14:40 до 15:55 — народный заезд. Их маршрут пройдет по набережной 11 Ноября, набережной генерала Радзиня, улице Краста, далее через Южный мост, улицу Баускас, улицу Мукусалас, транспортное кольцо на Мукусалас, затем обратно по Мукусалас, через тоннель Каменного моста, улицу Кугу, улицу Триядибас, дамбу Ранькя, дамбу Баласта, Вантовый мост, Площадь Пилс, улицу Торня, улицу Муйтас и набережную 11 Ноября.

Запрет на остановку и стоянку

С 17:00 субботы до 19:30 воскресенья будет запрещена остановка и стоянка транспорта по обеим сторонам набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на параллельной улице со стороны Старой Риги между Бискапа гате и Полю гате.

Также с 17:00 субботы до 17:00 воскресенья запрет будет действовать на дамбе Баласта и на улице Кугу со стороны Даугавы.

Закрытое движение

С 17:00 субботы до 19:30 воскресенья полностью закроют движение на набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на прилегающей параллельной улице в Старой Риге.

В воскресенье с 11:00 до 12:00 движение перекроют на Каменном мосту в направлении Пардаугавы, а также на улице Кугу, улице Триядибас, дамбе Ранькя, дамбе Баласта и Вантовом мосту. На дамбе Ранькя организуют двустороннее движение по встречной полосе, а на Вантовом мосту по левой полосе продолжит ходить общественный транспорт.

С 12:30 до 16:15 перекроют движение по набережной 11 Ноября, набережной генерала Радзиня и улице Краста на участке от Каменного моста до Южного моста. С 12:30 до 16:30 будет закрыто движение на Южном мосту в направлении Пардаугавы — от съезда с улицы Краста до улицы Баускас.

С 12:30 до 17:00 перекроют движение на улице Баускас от кольца Южного моста до улицы Мукусалас, на улице Мукусалас от улицы Баускас до Каменного моста, на транспортном кольце под Островным мостом, в тоннеле Каменного моста, на улице Кугу, улице Триядибас, дамбе Ранькя, дамбе Баласта и Вантовом мосту.

Дополнительные изменения

30 и 31 мая на набережной 11 Ноября отключат светофоры. Также с 17:00 субботы до 19:30 воскресенья там закроют зону размещения средств микромобильности.

Из-за ограничений изменятся и маршруты общественного транспорта, а также расписание движения. Актуальная информация будет опубликована дополнительно. Информационный телефон Риги — 1201.