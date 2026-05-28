В конце мая взойдёт редкая «голубая микролуна»: звучит как магия, но есть нюанс

Звучит так, будто спутник Земли должен стать синим и маленьким. На самом деле нет. Луна, скорее всего, будет выглядеть почти обычной. Но за этим странным названием скрываются сразу два редких астрономических совпадения.

Первое: это голубая Луна. Так называют не цвет, а календарный трюк. Обычно в месяце бывает одно полнолуние, но иногда лунный цикл успевает уложить в календарь два. В мае 2026 года первое полнолуние было 1 мая, второе наступит 31 мая.

Вот это второе полнолуние и называют голубой Луной.

Фраза «однажды при голубой Луне» звучит как что-то почти невозможное. Но в реальности такие Луны появляются примерно раз в два-три года. Редко, но не как динозавр во дворе.

Второе слово в названии ещё смешнее: микролуна. Это не значит, что Луна станет крошечной. Просто в момент полнолуния она будет находиться близко к самой дальней точке своей орбиты от Земли. Поэтому может казаться немного меньше и тусклее обычной.

Разница очень тонкая. Большинство людей без сравнения с фотографией суперлуны ничего особенного не заметит. Но астрономы и внимательные фотографы любят такие моменты именно за детали.

Пик полнолуния придётся на 31 мая. В Риге это будет около 11:45 утра, то есть не самый романтичный момент для наблюдения. Смотреть лучше вечером 30 мая или ночью с 30 на 31 мая, если небо не закроют облака.

Телескоп не нужен. Достаточно найти открытый вид на восточный горизонт и посмотреть на Луну, когда она поднимается. У горизонта она может казаться крупнее и теплее по цвету. Не потому, что она стала голубой, а потому что атмосфера делает своё красивое земное колдовство.

Иногда Луна действительно может выглядеть синеватой, но это уже совсем другая история. Такое бывает после сильных вулканических извержений или крупных пожаров, когда частицы дыма и пепла меняют рассеивание света в атмосфере. К майской голубой Луне это не относится.

Так что никакой синей лампы в небе не будет. Будет обычная Луна с необычным паспортом: вторая за месяц, самая далёкая, чуть более скромная и с очень удачным названием.

И, возможно, именно это в ней самое красивое. Иногда для маленького чуда достаточно просто поднять голову.