Индриксоне обещает учителям сократить бюрократию

Редакция PRESS 28 мая, 2026 14:23

Министр образования и науки в будущем правительстве Андриса Кулбергса ("Объединенный список") Илзе Индриксоне (Нацобъединение) в качестве главных приоритетов назвала вопросы безопасности на всех уровнях образования и сокращение бюрократии, сообщила политик в разговоре с агентством ЛЕТА.

Индриксоне подчеркнула, что у учебных заведений должно быть четкое понимание действий в различных кризисных ситуациях. Кроме того, необходимы не только теоретические знания, но и практические учения по мерам безопасности. По словам политика, это помогло бы укрепить уверенность и чувство безопасности.

При этом она отметила, что важно успешно завершить текущий учебный год и обеспечить успешное проведение государственных проверочных работ. "Нужно дать возможность каждому молодому человеку получить оценки, особенно при окончании средней школы, чтобы он не оказался в худшей ситуации, чем другие", - сказала политик.

Среди ближайших задач политик также называет сокращение бюрократии в сфере образования. Она планирует проконсультироваться с руководителем рабочей группы по сокращению бюрократии Янисом Эндзиньшем, у которого есть несколько предложений по снижению административной нагрузки. По мнению Индриксоне, этот вопрос можно решить сравнительно быстро, чтобы "у педагогов было больше возможностей уделять время детям".

Индриксоне также подчеркивает необходимость определить четкие критерии качества образования на всех его этапах, включая дистанционное обучение. По ее мнению, важно "не сортировать детей", а оценивать и контролировать качество работы самих учебных заведений дистанционного обучения, обеспечивая качественное предложение.

Говоря о более широких реформах, Индриксоне выразила готовность провести оценку эффективности реформы образования "Skola2030". Она подчеркнула, что самое важное - обеспечить детям качественное образование независимо от места жительства и добиться того, чтобы молодые люди после окончания школы были готовы к дальнейшей жизни.

Кроме того, Индриксоне указала на необходимость стратегии человеческого капитала, подчеркнув, что она является ключом как к безопасности, так и к образованию. По мнению политика, качество образования должно быть тесно связано с потребностями рынка труда и целями развития государства.

Заняв пост министра образования и науки, Индриксоне сложит депутатский мандат. Ее место в Сейме займет политик "Национального объединения" Нормунд Дзинтарс. По словам Индриксоне, состав ее бюро уже в значительной степени сформирован и команда сможет начать полноценную работу на следующей неделе. В то же время она предпочла не называть конкретных лиц до утверждения в должности министра образования и науки.

"В моем бюро будут люди с различными базовыми знаниями и навыками, чтобы обеспечить синергию с отраслью", - отметила она.

Как сообщалось, после отставки премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового Кабинета министров депутату Сейма от "Объединенного списка" Кулбергсу, фракция которого до сих пор работала в парламентской оппозиции.

Вот для чего отчуждали землю у границы: военные устанавливают «зубы дракона»

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Даже крысы бегут из Латвии! Забавное видео из Рижского аэропорта

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

У берегов Турции атакованы три танкера «теневого флота» России

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

Бензин дорожает, дизель дешевеет: что происходит на заправках Латвии?

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Ещё одна причину есть арбуз летом: он не только про воду и сладость

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

Есть можно, сажать не рекомендуется: чем опасен картофель из магазина?

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

