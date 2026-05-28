Индриксоне обещает учителям сократить бюрократию

Индриксоне подчеркнула, что у учебных заведений должно быть четкое понимание действий в различных кризисных ситуациях. Кроме того, необходимы не только теоретические знания, но и практические учения по мерам безопасности. По словам политика, это помогло бы укрепить уверенность и чувство безопасности.

При этом она отметила, что важно успешно завершить текущий учебный год и обеспечить успешное проведение государственных проверочных работ. "Нужно дать возможность каждому молодому человеку получить оценки, особенно при окончании средней школы, чтобы он не оказался в худшей ситуации, чем другие", - сказала политик.

Среди ближайших задач политик также называет сокращение бюрократии в сфере образования. Она планирует проконсультироваться с руководителем рабочей группы по сокращению бюрократии Янисом Эндзиньшем, у которого есть несколько предложений по снижению административной нагрузки. По мнению Индриксоне, этот вопрос можно решить сравнительно быстро, чтобы "у педагогов было больше возможностей уделять время детям".

Индриксоне также подчеркивает необходимость определить четкие критерии качества образования на всех его этапах, включая дистанционное обучение. По ее мнению, важно "не сортировать детей", а оценивать и контролировать качество работы самих учебных заведений дистанционного обучения, обеспечивая качественное предложение.

Говоря о более широких реформах, Индриксоне выразила готовность провести оценку эффективности реформы образования "Skola2030". Она подчеркнула, что самое важное - обеспечить детям качественное образование независимо от места жительства и добиться того, чтобы молодые люди после окончания школы были готовы к дальнейшей жизни.

Кроме того, Индриксоне указала на необходимость стратегии человеческого капитала, подчеркнув, что она является ключом как к безопасности, так и к образованию. По мнению политика, качество образования должно быть тесно связано с потребностями рынка труда и целями развития государства.

Заняв пост министра образования и науки, Индриксоне сложит депутатский мандат. Ее место в Сейме займет политик "Национального объединения" Нормунд Дзинтарс. По словам Индриксоне, состав ее бюро уже в значительной степени сформирован и команда сможет начать полноценную работу на следующей неделе. В то же время она предпочла не называть конкретных лиц до утверждения в должности министра образования и науки.

"В моем бюро будут люди с различными базовыми знаниями и навыками, чтобы обеспечить синергию с отраслью", - отметила она.

Как сообщалось, после отставки премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового Кабинета министров депутату Сейма от "Объединенного списка" Кулбергсу, фракция которого до сих пор работала в парламентской оппозиции.