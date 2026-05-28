Лето без риска: как защитить себя от гипертензии
28 мая, 2026 15:10

Лето — не только время отпусков, отдыха и солнечных дней, но и период, когда организм сталкивается с дополнительными нагрузками. Жара, перепады температуры и обезвоживание могут негативно влиять на самочувствие, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

Надо мерить давление!

Чем жарче становится на улице, тем хуже себя чувствуют многие люди. «В жаркую погоду кровеносные сосуды расширяются, организм пытается себя охладить, мы больше потеем, так что может возникнуть обезвоживание. А это часто приводит к колебаниям кровяного давления – со всеми негативными последствиями... Я всегда предупреждаю своих пациентов, что летом надо чаще мерить давление», - подчеркнул кардиолог клиник Veselības centru apvienība (VCA) Альберт Берзиньш.

При этом врач отмечает, что летом из-за погодных условий давление может не только повышаться, но и понижаться, и, если пациент использует агрессивную терапию для снижения давления, это может привести к тому, что давление у него станет очень низким.

Понижение давления может привести к головокружению, слабости, а в более тяжелых случаях – и к нарушениям работы почек и потере сознания. «Поэтому летом надо обязательно очень внимательно следить за своим давлением и при необходимости проконсультироваться со своим семейным врачом, не следует ли сократить дозу препарата для снижения давления», - предупреждает Албертс Берзиньш.

Сертифицированный фармацевт Mēness aptieka Эрика Петерсоне также отмечает, что летом, особенно если температура за окном выше 25 градусов, в аптеку часто обращаются люди с плохим самочувствием.

«Первым делом мы предлагаем померить артериальное давление, что доступно во многих аптеках нашей сети. И тут я сразу хочу сказать, что людям всех возрастов важно иметь дома прибор для измерения артериального давления. Это могут быть умные часы с такой функцией или аппарат (ассортимент очень большой), приобретенный в аптеке. Вы очень поможете своему врачу, если купите тонометр, но не положите его в дальний угол, а будете контролировать артериальное давление утром и вечером, а результаты - записывать и показывать доктору на приеме», – советует Эрика Петерсоне.

Вниманию сениоров!

Кардиолог Албертс Берзиньш подчеркивает, что особенно внимательными к себе в жаркую погоду должны быть люди старшего возраста.

«Для пожилых людей это время может быть очень сложным. Во-первых, потому, что сениоры зачастую принимают несколько медикаментов и они взаимодействуют друг с другом. И это тоже может приводить к колебаниям давления. Во-вторых, с возрастом у нас уменьшается чувство жажды, пожилые люди меньше употребляют жидкости. А это может привести к негативным последствиям», - предупреждает врач.

В то время как проблема решается очень просто: благодаря контролю за количеством выпитой воды. Поэтому и в семье более молодым родственникам стоит внимательнее смотреть не только за тем, принял ли пожилой человек назначенные врачом лекарства, но и за тем, достаточно ли он выпивает воды за день.

«Сегодня в аптеке можно приобрести порошки с электролитами (с разными вкусами), которые содержат природные минералы: магний, калий, кальций, фосфор, цинк. Они разводятся в воде и при приеме быстро восстанавливают водно-энергетический баланс в организме, а также облегчают боль в мышцах, снимают напряжение, улучшают переносимость жары в душных помещениях и защищают от обезвоживания. Подходят людям с аллергией, диабетом, веганам», - говорит Эрика Петерсоне.

Не переусердствуйте в огороде…

Для многих лето – это активная работа в огороде или саду. Но даже, если это ваше любимое хобби и вы трудитесь на грядках с огромным энтузиазмом, следует соблюдать правила безопасности. И в первую очередь это касается сениоров.

«Ни в коем случае нельзя забывать о простых, но очень важных вещах: голова обязательно должна быть покрыта, чтобы не перегреться на солнце, с собой всегда должна быть бутылка с водой, чтобы не произошло обезвоживание организма. И еще: работать в саду лучше рано утром или во второй половине дня, когда жара ослабевает. Нельзя долго, без перерыва, заниматься работой, требующей большой физической нагрузки. Особенно если трудиться приходится с опущенной головой», - говорит Берзиньш.

И, конечно же, с собой надо обязательно иметь телефон, чтобы в случае необходимости можно было позвонить семейному врачу или на консультационный телефон семейных врачей: 66016001. По рабочим дням по консультационному телефону на ваши вопросы ответят с 17.00 до 8.00, в выходные и праздники – круглосуточно.

Отправляясь на дачу, надо обязательно взять с собой аптечку. «В аптечке должны быть успокаивающие капли - например, корвалол, сердечные капли, настойка пустырника, валерьянка. Эти препараты успокаивают, а также расслабляют кровеносные сосуды», - говорит доктор Берзиньш.

Если вы регулярно принимаете какие-то медикаменты, их у вас с собой должен быть достаточный набор – для приема в течение всего времени пребывания на природе.

«Иногда люди, приходящие в аптеку, вспоминают: «Кажется я не пил свои лекарства уже две или три недели, и что-то мне вдруг во время дачных работ стало плохо...» Но это происходит не «вдруг», а из-за отсутствия поддерживающей терапии», – говорит фармацевт. И просит всех: если выписаны лекарства, их необходимо принимать ровно так, как говорит доктор».

Эрика Петерсоне подчеркивает, что всегда можно поговорить со специалистом аптеки. «Мы, например, знаем, что если человек принимает лекарства, действующие на центральную нервную систему: успокоительные, снотворные, лекарства от болезни Паркинсона, а также медикаменты при определенных психических расстройствах, то некоторые из них могут повысить чувствительность к жаре. Мы это говорим нашим клиентам и просим обсудить все нюансы со своим врачом, получить его рекомендации», - подчеркивает фармацевт.

Проблема и для молодых

Многие думают, что повышенное давление – это болезнь людей старшего поколения. Но это не так, эта проблема касается и людей среднего возраста, и молодых.

«Главная причина этого – малоподвижный образ жизни, нездоровая еда, которая приводит к ожирению, стресс, различные психические и неврологические проблемы, панические атаки, тревожность. Все это приводит к тому, что у пациента наблюдается хроническое повышенное давление. Очень большая проблема молодых людей с повышенным давлением состоит в том, что они обычно повышения давления не чувствуют… Так что повышенное давление констатируется у них только в ходе проверки здоровья», - рассказывает Албертс Берзиньш.

Так что и молодым людям рекомендуется регулярно проверять свое кровяное давление.

Разоблачение мифов

По поводу давления существует несколько мифов.

1-й миф: если у человека нет жалоб на самочувствие, то давление нормальное.

«Этот опасный миф - один из самых распространенных. Часть пациентов узнает, что у них повышенное давление, только когда возникают проблемы с различными органами, сердечная недостаточность или случается инфаркт или инсульт», - говорит доктор Берзиньш.

2-й миф: в жаркий день холодное пиво или холодный алкогольный коктейль помогут охладить организм.

«Это не так! Алкоголь приводит к обезвоживанию, а это в свою очередь – к более серьезным и плохим последствиям», - подчеркивает врач.

3-й миф: если давление нормальное, можно прекратить принимать медикаменты.

«Это категорически неправильно, медикаменты используют для того, чтобы регулировать давление, и, если перестать их принимать, давление со временем снова станет высоким», - говорит доктор Берзиньш.

Что делать, если стало плохо?

У людей с тенденцией к повышенному давлению в жаркие дни чаще наблюдаются чувство нехватки воздуха, слабость, мелькание «мушек» перед глазами, неустойчивость при ходьбе, головокружение, усиленное сердцебиение.

Что делать? Уйти в тень или прохладное помещение, сесть, расстегнуть ворот рубашки, выпить сердечные капельки (которые непременно должны быть в домашней аптечке!) и медленно, спокойно дышать.

Померить давление и, если оно высокое, вызвать «скорую помощь». Дышать надо по схеме: медленный глубокий вдох – медленный выдох.

Старайтесь расслабиться и не паниковать! Это, конечно, нелегко, но очень важно, потому что волнение стимулирует высвобождение адреналина и кортизола – гормонов, которые сужают сосуды, увеличивают частоту сердечных сокращений и повышают и без того высокое артериальное давление.