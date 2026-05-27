Силиня была готова занять пост минобороны и теперь обещает отомстить Кулбергсу (3)

© LETA 27 мая, 2026 17:35

Важно 3 комментариев

LETA

Основные дискуссии в "Новом Единстве" велись об участии в формируемом Андрисом Кулбергсом ("Объединенный список", ОС) правительстве, а не о должностях, заявила журналистам в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем подавшая в отставку премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

На вопрос, дистанцируется ли она от "Нового Единства" после потери должности, Силиня ответила, что "Новое Единство" - это "большая, системная и демократическая партия". Она сообщила, что решение об участии в новой коалиции было принято партией в ходе острых дискуссий, верх в которых одержало большинство.

Комментируя процесс формирования нового правительства, Силиня отметила, что Кулбергсу придется отвечать за то, как будут выполняться поставленные им же самим задачи. Она напомнила, что ОС и Кулбергс, будучи в оппозиции, были активны и многого требовали от премьера.

"Я с удовольствием буду следить и спрашивать, как у него самого обстоят дела с поставленными задачами. Очень надеюсь, что он будет премьер-министром, который выполняет свои обещания", - сказала Силиня.

Она отметила, что была бы готова занять пост министра обороны, однако считает, что полковник Райвис Мелнис - более подходящий кандидат, так как за короткое время до выборов на этом посту нужен человек, который разбирается в сфере безопасности и обороны. На Мелниса возлагаются очень большие ожидания, сказала Силиня.

Говоря о ближайших планах, она сообщила, что не будет спешить с восстановлением депутатского мандата и сделает это в установленный законом срок. Регламент Сейма отводит на подачу заявления десять дней.

Силиня также не сообщила, намерена ли баллотироваться на предстоящих парламентских выборах.

Как сообщалось, после отставки правительства Силини президент поручил формирование нового правительства представителю ОС Андрису Кулбергсу. В правительственную коалицию войдут ОС, "Новое Единство", Нацобъединение и Союз зеленых и крестьян. 

