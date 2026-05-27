Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Хотите «белую Ригу» — сидите без пенсий! Владелица предприятия о проблеме мигрантов

Редакция PRESS 27 мая, 2026 18:45

Выбор редакции

«В прошлом году мы попробовали нанять индийцев. Ну, как рабочие они, может быть, не особо хороши, но один остался, выразил желание остаться в компании, работает очень хорошо. Я избавилась от всех предрассудков по поводу других рас», - говорит владелица ягодного предприятия «Very Berry» Гундега Саушкина в эфире программы TV24 «Latvijas labums».

«На самом деле у меня их и не было, но теперь я познакомилась и с темнокожими людьми, и с азиатами и т. д., и в любой нации есть плохие, и в любой нации есть хорошие работники, - продолжает она. - Так что нельзя сказать… но без приезжих мы не обойдемся. Наша экономика… мы не вытащим».

«Как бы кому-то не нравилось, что наша Рига меняет цвет, но без приезжих не будет пенсий, потому что с такой рождаемостью, какая есть сейчас, некому их бужет платить, ничего не получится», — убеждена предпринимательница. Саушкина подчеркнула, что, по ее мнению, у Конфедерации работодателей Латвии есть очень хорошая презентация о том, что есть сейчас и что будет. Чтобы мы развивались дальше, нам не хватает рабочей силы, сказала предпринимательница.

«Я думаю, что нужно доверять предпринимателям. Если предприниматель хочет оставить у себя какого-то сотрудника и оставляет, ну, доверьтесь нам! Мы не будем держать человека, который нам не нужен. У нас были самые разные случаи, и наши собственные люди очень хорошо справляются», — призвала Саушкина.

Между тем парламентская комиссия по расследованию завершила работу по оценке недостатков в иммиграционном регулировании и деятельности ответственных ведомств. В итоговом докладе предложено более 100 мер по усилению иммиграционного контроля. Председатель комиссии Янис Домбрава (Национальное объединение), выдвинутый на пост министра внутренних дел в новом правительстве, обещает приступить к реализации рекомендаций.

Так что нет, парламентарии не собираются «доверять предпринимателям». А знаете почему? Конечно знаете – мы вам об этом сообщали неоднократно: их зарплаты совершенно не зависят ни от положения дел в экономике, ни от состояния латвийского бизнеса. Они считают, что пенсии им обеспечены в любом случае и при любых раскладах. И хорошие пенсии!

Главные новости

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?
Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

Совершенно новый гроб выброшен в Риге на мусорник: рижане в шоке
Совершенно новый гроб выброшен в Риге на мусорник: рижане в шоке (5)

К врачам — бесплатно и быстрее: новинки нашего закона
К врачам — бесплатно и быстрее: новинки нашего закона

Воздушный психоз: жителям Латгалии помогают успокоиться — на трёх языках

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Объявлено жёлтое предупреждение: в Иманте дерево придавило автомобиль

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

Опубликован рейтинг лучших стран мира для переезда: кто же лидер?

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Возраст празднику не помеха: чем Паулс удивил гостей на своих именинах

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В Индии переснимают фильмы о «малой войне» 2020 года, чтобы не обидеть Китай

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

