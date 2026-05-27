Хотите «белую Ригу» — сидите без пенсий! Владелица предприятия о проблеме мигрантов

«На самом деле у меня их и не было, но теперь я познакомилась и с темнокожими людьми, и с азиатами и т. д., и в любой нации есть плохие, и в любой нации есть хорошие работники, - продолжает она. - Так что нельзя сказать… но без приезжих мы не обойдемся. Наша экономика… мы не вытащим».

«Как бы кому-то не нравилось, что наша Рига меняет цвет, но без приезжих не будет пенсий, потому что с такой рождаемостью, какая есть сейчас, некому их бужет платить, ничего не получится», — убеждена предпринимательница. Саушкина подчеркнула, что, по ее мнению, у Конфедерации работодателей Латвии есть очень хорошая презентация о том, что есть сейчас и что будет. Чтобы мы развивались дальше, нам не хватает рабочей силы, сказала предпринимательница.

«Я думаю, что нужно доверять предпринимателям. Если предприниматель хочет оставить у себя какого-то сотрудника и оставляет, ну, доверьтесь нам! Мы не будем держать человека, который нам не нужен. У нас были самые разные случаи, и наши собственные люди очень хорошо справляются», — призвала Саушкина.

Между тем парламентская комиссия по расследованию завершила работу по оценке недостатков в иммиграционном регулировании и деятельности ответственных ведомств. В итоговом докладе предложено более 100 мер по усилению иммиграционного контроля. Председатель комиссии Янис Домбрава (Национальное объединение), выдвинутый на пост министра внутренних дел в новом правительстве, обещает приступить к реализации рекомендаций.

Так что нет, парламентарии не собираются «доверять предпринимателям». А знаете почему? Конечно знаете – мы вам об этом сообщали неоднократно: их зарплаты совершенно не зависят ни от положения дел в экономике, ни от состояния латвийского бизнеса. Они считают, что пенсии им обеспечены в любом случае и при любых раскладах. И хорошие пенсии!