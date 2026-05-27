Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 27. Мая Завтра: Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
Доступность

До последней матрешки! Что исчезнет с полок, если запретят товары из России?

Редакция PRESS 27 мая, 2026 09:05

Важно 0 комментариев

Министерство экономики Латвии предлагает запретить розничную торговлю товарами российского происхождения. В ведомстве считают, что сильнее всего ограничить торговлю с Россией можно только на уровне ЕС - через повышение тарифов, запрет импорта отдельных групп товаров и расширение санкций.

По данным министерства, импорт из России в 2025 году сократился до 126 миллионов евро - на 93% меньше, чем в 2022 году. Из этого объёма только около 24 миллионов евро, или 19%, приходится на товары розничной торговли. Остальные 81% - промышленное сырьё: чугун, сталь, углеводороды и корма для животных, которые на полки магазинов не попадают.

Прямой эффект запрета для розницы был бы ограниченным - примерно 0,5% оборота латвийской розничной торговли. Но полное прекращение торговли с Россией могло бы ударить по экономике Латвии уже заметнее - на 1,2-2,0% ВВП, прежде всего в транспортной и логистической отраслях.

«Латвия уже существенно сократила экономические связи с Россией, однако нашей целью должна быть политика полного отказа от товаров государства-агрессора. При этом мы ясно понимаем, что наиболее эффективные решения можно принять только при едином действии Европейского союза», - заявил министр экономики Викторс Валайнис.

По его словам, именно общая позиция ЕС по ограничениям импорта, тарифам и санкциям может создать реальное экономическое давление на Россию и не оставить отдельные страны ЕС один на один с этой борьбой.

Среди возможных мер - повышение тарифов на промышленное сырьё, включая железо, сталь, удобрения и никель, запрет импорта отдельных групп товаров, например рыбы и углеводородов, а также новые санкции.

Министерство экономики поручило Министерству иностранных дел Латвии совместно с ответственными ведомствами до 1 августа 2026 года подготовить для Кабинета министров национальную позицию по дальнейшим действиям в отношении предложений Европейской комиссии о тарифах и санкциях против России и Белоруссии. Также должна быть оценена возможность общего запрета импорта на уровне ЕС.

До 31 августа Министерство земледелия Латвии должно подготовить предложения по национальному запрету импорта продовольствия и рыбной продукции, а Министерство иностранных дел Латвии - по запрету книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви российского и белорусского происхождения.

Также планируется разработать порядок контроля запрещённого импорта, подготовить предложения по понятной маркировке российских и белорусских товаров в рознице и продолжить программы поддержки для переориентации предприятий с рынков России и Белоруссии на другие страны.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Эксперт предупредил: одна ошибка может парализовать всю систему
Важно

Эксперт предупредил: одна ошибка может парализовать всю систему (1)

Силиня ударила по «Прогрессивным» и вспомнила раскол
Важно

Силиня ударила по «Прогрессивным» и вспомнила раскол

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму
Важно

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Велодорожки против убежищ. Что выбирает Латвия?

Важно 09:15

Важно 0 комментариев

В эфире программы TV24 «Неделя. Post scriptum» ведущая Анита Даукште прямо спросила ушедшую в отставку премьер-министра Эвику Силиню из «Нового Единства», не было ли ошибкой правительства то, что в Латвии сопоставимое финансирование выделяется на велодорожки и строительство убежищ.

В эфире программы TV24 «Неделя. Post scriptum» ведущая Анита Даукште прямо спросила ушедшую в отставку премьер-министра Эвику Силиню из «Нового Единства», не было ли ошибкой правительства то, что в Латвии сопоставимое финансирование выделяется на велодорожки и строительство убежищ.

Читать

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму

Важно 08:44

Важно 0 комментариев

Депутат и полковник резерва НВС Игорь Раев предупредил, что через полгода мир может столкнуться не только с дефицитом топлива, но и с проблемами отопления зимой.

Депутат и полковник резерва НВС Игорь Раев предупредил, что через полгода мир может столкнуться не только с дефицитом топлива, но и с проблемами отопления зимой.

Читать

Силиня ударила по «Прогрессивным» и вспомнила раскол

Важно 08:31

Важно 0 комментариев

Распад коалиции правительства Эвики Силини из «Нового Единства» начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию. Об этом ушедшая в отставку премьер-министр заявила в интервью программе LTV «Утренняя панорама».

Распад коалиции правительства Эвики Силини из «Нового Единства» начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию. Об этом ушедшая в отставку премьер-министр заявила в интервью программе LTV «Утренняя панорама».

Читать

Эксперт предупредил: одна ошибка может парализовать всю систему

Важно 08:09

Важно 0 комментариев

Готовность жителей Латвии к кризисам остаётся крайне низкой. Главные слабые места - незнание и отсутствие практического опыта, как действовать в чрезвычайной ситуации. Об этом в интервью агентству LETA заявил исследователь аналитического центра LaSER Робертс Китс.

Готовность жителей Латвии к кризисам остаётся крайне низкой. Главные слабые места - незнание и отсутствие практического опыта, как действовать в чрезвычайной ситуации. Об этом в интервью агентству LETA заявил исследователь аналитического центра LaSER Робертс Китс.

Читать

А лето будет? В Латвию идут тёплые выходные, но сначала ударят грозы

Важно 08:05

Важно 0 комментариев

В эти выходные в Латвии стихнет ветер и станет теплее, прогнозируют синоптики. Однако перед этим страну снова ждёт резкая погода: дожди, грозы, град и сильные порывы ветра.

В эти выходные в Латвии стихнет ветер и станет теплее, прогнозируют синоптики. Однако перед этим страну снова ждёт резкая погода: дожди, грозы, град и сильные порывы ветра.

Читать

Смилтенс раскрыл доходы: зарплата, кредиты и инвестиции

Важно 08:02

Важно 0 комментариев

Будущий министр юстиции Эдвардс Смилтенс из «Объединенного списка» в прошлом году получил в Сейме 91 195 евро зарплаты. Это следует из поданной им декларации государственного должностного лица.

Будущий министр юстиции Эдвардс Смилтенс из «Объединенного списка» в прошлом году получил в Сейме 91 195 евро зарплаты. Это следует из поданной им декларации государственного должностного лица.

Читать