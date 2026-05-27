До последней матрешки! Что исчезнет с полок, если запретят товары из России?

По данным министерства, импорт из России в 2025 году сократился до 126 миллионов евро - на 93% меньше, чем в 2022 году. Из этого объёма только около 24 миллионов евро, или 19%, приходится на товары розничной торговли. Остальные 81% - промышленное сырьё: чугун, сталь, углеводороды и корма для животных, которые на полки магазинов не попадают.

Прямой эффект запрета для розницы был бы ограниченным - примерно 0,5% оборота латвийской розничной торговли. Но полное прекращение торговли с Россией могло бы ударить по экономике Латвии уже заметнее - на 1,2-2,0% ВВП, прежде всего в транспортной и логистической отраслях.

«Латвия уже существенно сократила экономические связи с Россией, однако нашей целью должна быть политика полного отказа от товаров государства-агрессора. При этом мы ясно понимаем, что наиболее эффективные решения можно принять только при едином действии Европейского союза», - заявил министр экономики Викторс Валайнис.

По его словам, именно общая позиция ЕС по ограничениям импорта, тарифам и санкциям может создать реальное экономическое давление на Россию и не оставить отдельные страны ЕС один на один с этой борьбой.

Среди возможных мер - повышение тарифов на промышленное сырьё, включая железо, сталь, удобрения и никель, запрет импорта отдельных групп товаров, например рыбы и углеводородов, а также новые санкции.

Министерство экономики поручило Министерству иностранных дел Латвии совместно с ответственными ведомствами до 1 августа 2026 года подготовить для Кабинета министров национальную позицию по дальнейшим действиям в отношении предложений Европейской комиссии о тарифах и санкциях против России и Белоруссии. Также должна быть оценена возможность общего запрета импорта на уровне ЕС.

До 31 августа Министерство земледелия Латвии должно подготовить предложения по национальному запрету импорта продовольствия и рыбной продукции, а Министерство иностранных дел Латвии - по запрету книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви российского и белорусского происхождения.

Также планируется разработать порядок контроля запрещённого импорта, подготовить предложения по понятной маркировке российских и белорусских товаров в рознице и продолжить программы поддержки для переориентации предприятий с рынков России и Белоруссии на другие страны.